Perwez : La coopérative d’éleveurs “En direct de mon élevage” sensibilise le monde politique

La coopérative est logée dans le zoning perwézien. Ses installations, où l’on transforme les carcasses qui sortent de l’abattoir, occupent environ 25 personnes. À l’étage, une grande salle permet aux acteurs de se rencontrer. Bien utile car la coopérative a permis aux producteurs de supprimer une étape, entre l’élevage et la vente.

”La coopérative a vu le jour suite au scandale Veviba de la viande bovine en 2018, explique Nicolas Perreaux, gestionnaire de l’atelier perwézien. La coopérative a acquis ce site à 80 % sur fonds propres, et a voulu l’utiliser comme abattoir. Comme ce n’était pas possible, le site est utilisé comme atelier de transformation. Il est opérationnel depuis mai 2019 et permet la transformation d’environ 60 carcasses par semaine.”

”Transparence”

Le gros changement, c’est la transparence. “Auparavant, de grands industriels avaient la mainmise, poursuit Nicolas Perreaux. L’éleveur mettait ses bovins à l’abattoir et ne savait pas ni ce qu’ils devenaient, ni la quantité exacte vendue, ni les véritables raisons d’éventuels problèmes. Le système était très opaque. De plus, les grandes surfaces mettaient la pression sur les industriels pour faire baisser les prix et les industriels répercutaient cette pression sur les éleveurs. L’agriculture familiale était en train de mourir avec des prix constamment revus à la baisse…”

Aujourd’hui, les éleveurs qui ont intégré la coopérative démarchent eux-mêmes les clients. Ils reçoivent évidemment un coup de main, en cas de besoin. “Ce processus se fait en toute transparence. Les éleveurs savent ce qu’ils touchent, voient les problèmes de leurs propres yeux. Cela permet d’instaurer un climat de confiance. Et désormais, nous vendons la viande dans la fourchette élevée du marché.”

”La coopérative assure le rôle de grossiste”

On a ainsi simplement supprimé un intermédiaire. Sans doute celui qui posait le plus problème. Le fonctionnement est nettement plus sain. “La coopérative assure le rôle de grossiste. Il n’y a pas de commerciaux, ce qui réduit les coûts de fonctionnement. Le prix est meilleur pour l’éleveur et le consommateur ne paie pas plus cher que lorsqu’il achète auprès d’un industriel.”

Ce sont les grandes et petites surfaces qui s’approvisionnent auprès de la coopérative, ainsi que les bouchers. Le grand défi, c’est d’atteindre les collectivités.

Simon Moutquin a d’ailleurs interrogé la quinzaine d’acteurs présents ce lundi dans les locaux de Perwez, pour connaître les difficultés rencontrées. Écolo a instauré le label “Cantines durables”, afin de permettre aux écoliers de manger sainement. Les CPAS, maisons de repos et autres sont également d’importants clients.

”Les consommateurs, eux, ont la garantie de manger un produit 100 % wallon, de qualité, à un prix intéressant, assure Nicolas Perreaux. Nous avons commencé cette aventure un peu avant l’apparition du Covid. La crise sanitaire a en fait boosté notre activité, car les gens cherchaient à manger local. L’année dernière, on a senti une stagnation, mais nous n’avons pas été autant touchés que les autres acteurs du secteur.”

L’accès à ce grand marché que sont les collectivités devrait permettre de faire repartir l’activité à la hausse.

”Tous les agriculteurs qui ont rejoint la coopérative partagent la même philosophie : ce sont des acteurs à taille humaine, qui pratiquent une activité raisonnée et durable.” Des valeurs qui se rapprochent de celles d’Écolo. Les trois représentants des Verts ont en tout cas quitté la réunion avec des informations importantes pour soutenir la coopérative et les agriculteurs en général.