Prendre sa voiture ou passer 25 minutes à attendre le bus ? En Brabant wallon, “l’offre de transports en commun n’est pas bien organisée”

Après avoir étudié les horaires de 255 gares wallonnes et de 25 323 arrêts de bus, les deux politiques ont fait un constat sans appel : à peine 29 % des correspondances train-bus ou bus-train sont “acceptables”, c’est-à-dire programmées avec 5 à 15 minutes maximum d’attente pour l’usager, et dans un rayon de 500 mètres de l’arrêt. “Ce n’est pas ainsi que l’on va inciter Monsieur et Madame Tout-le-Monde à laisser la voiture au garage”, souligne François Desquesnes, chef de groupe des Engagés au parlement wallon.

En Brabant wallon, 27 % des correspondances du train vers le bus sont considérées comme acceptables par les Engagés ; 26 % pour les correspondances du bus vers le train. “Le temps moyen d’attente du train vers le bus est de 24 minutes 55 ; celui du bus vers le train est de 25 minutes 40. Le constat est implacable : l’offre de transports en commun n’est pas bien organisée, tranche le député wallon André Antoine. 73 % des correspondances ne sont pas efficientes. Le TEC et la SNCB doivent mieux collaborer. Il faut que leurs responsables se parlent. Leurs ministres, tous deux Écolo, doivent faire mieux. Les résultats ne sont en tout cas pas au rendez-vous de leurs promesses.”

Et le Perwézien d’espérer que le RER vienne un jour lointain changer la donne : “Le RER ne cesse d’accumuler des retards de chantier, au point qu’on devrait l’appeler le réseau en retard et que bon nombre de navetteurs seront pensionnés avant sa mise en service. Il est pourtant plus que temps de faire quelque chose car l’accès à Bruxelles est rendu de plus en plus compliqué par les Bruxellois : l’E40 passe de six à quatre bandes, les zones à basse émission interdisent à certains véhicules de circuler à Bruxelles, le viaduc Herrmann-Debroux va être démonté, sans oublier le projet de taxation au kilomètre. C’est dire l’importance capitale des transports en commun pour se rendre à Bruxelles. Il faut absolument mieux faire.”