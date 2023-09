Wavre : la bourgmestre sort sa feuille de route

Mais avant d’en débattre, les conseillers auront droit à quelques mises en bouche, et notamment la présentation de la feuille de route de la bourgmestre. Un document dont on ne sait pas grand-chose si ce n’est qu’à son entrée en fonction comme bourgmestre de Wavre en octobre 2022, Anne Masson s’était engagée à faire le point sur les grands dossiers concernant Wavre, Bierges et Limal. Chose promise, chose due, Anne Masson fera donc le point sur la crise énergétique, sur les suites de la crise du Covid, sur les suites des inondations dramatiques de l’été 2021… Bref, le point sur des événements qui ont nécessité des actions fortes et prioritaires, quitte à mettre certains dossiers sur “pause”.

Connect to Wavre

Pour le reste, les conseillers auront donc droit à la présentation du projet Connectow (Connect to Wavre). Pour rappel, la Ville a répondu à un appel à projets de la Commission européenne et a été sélectionnée pour bénéficier d’un subside européen de 3,9 millions d’euros qui a débouché sur la création de Connectow, un consortium composé de la Ville de Wavre et de Citymesh, société spécialisée dans le développement et la gestion de réseaux sans fil à grande échelle. Citymesh est l’un des quatre opérateurs mobiles au niveau national, aux côtés de Proximus, Orange et Telenet. Citymesh sera donc le maître d’œuvre du projet pour faire de Wavre, à l’horizon 2030, la toute première ville intelligente d’Europe. C’est en substance ce qui sera dévoilé au conseil communal mais pour que cela soit possible, créer un conseil consultatif est nécessaire. Dans la foulée de cette présentation, le conseil communal procédera au vote pour la création du conseil consultatif du numérique et de la smart city.

Pour rappel, une smart city (ou ville intelligente) utilise les technologies de l’information et de la communication pour améliorer la qualité de ses services ou en réduire les coûts. Devenir une smart city ou à tout le moins devenir une administration super connectée semble donc être l’ambition de la majorité de la Ville de Wavre.

Un délai supplémentaire pour des remises d’offres

Plusieurs entreprises intéressées par les travaux de restauration de l’hôtel de ville et de l’église Saint-Jean-Baptiste ont demandé que la date limite pour remettre leur(s) offre(s) soit postposée.

Le collège a déjà dit oui – d’accord pour le 18 octobre à 10h au lieu du 2 octobre – mais le conseil communal doit ratifier cette décision et sera invité à le faire ce mardi.