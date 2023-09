Ancienne chapelle des Augustines à Rebecq transformée en bibliothèque : la ministre déconseille le tapis plain

"À quoi bon restaurer complètement cette chapelle si elle reste réellement exposée en permanence à des inondations ? a-t-il demandé à la ministre de l’Environnement. Quelle est votre évaluation des risques d’inondation à cet endroit ? Les mesures envisagées par votre département pour accompagner le chantier ? Le dossier est financé par le Plan de relance. Vous avez donc la responsabilité d’arrêter toutes les mesures utiles pour sécuriser un tel investissement."

D’après la cartographie officielle des zones inondables, l’ancienne chapelle des Augustines "se trouve en zone d’aléa moyen. Ce qui signifie que pour un scénario de retour de 25 ans, le niveau d’eau pourrait atteindre 30 centimètres. Pour 50 et 100 ans, ce serait 1 mètre 03".

La ministre estime qu’il n’est pas de sa responsabilité directe de protéger les lieux contre les intempéries et les crues de la Senne qui se trouve à quelques décamètres. "Cela ne relève pas de mes compétences, mais bien de celles de l’auteur de projet, à savoir la Commune dans ce dossier, a-t-elle répondu. Afin de mener à bien les travaux, celui-ci doit disposer d’un permis d’urbanisme qui doit prendre en compte le risque d’inondation. Je rappelle, pour compliquer encore un peu le tout, que c’est mon collègue le ministre Willy Borsus qui a publié une circulaire ainsi qu’un référentiel sur la constructibilité en zone inondable."

Elle renvoie la balle dans le camp du libéral et émet des doutes sur le dossier présenté. "Les aménagements prévus dans l’édifice doivent évidemment être pensés en tenant compte de la situation et du risque d’inondations qu’il pourrait subir. Mettre les livres au sol et placer des tapis plains sont donc clairement à déconseiller."

Elle rappelle également qu’elle a mis en place un soutien aux Communes. "Dans le cadre des plans de gestion des risques d’inondations pour aider les Communes à prendre des mesures et actions efficaces, afin de rendre leur territoire plus résilient face aux inondations. J’invite évidemment la Commune (de Rebecq) à utiliser aussi ces budgets en ce sens." En faisant donc d’une pierre deux coups: protéger la future bibliothèque et les habitations proches de la Senne, tout comme la maison communale et la maison de repos, d’ailleurs.

Pour André Antoine, la ministre se dédouane un peu facilement alors que ce sont 3 millions d’euros qui seront injectés. Le Perwézien considère que ce projet aurait dû bénéficier d’une vraie concertation entre les différents acteurs.