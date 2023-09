Court-Saint-Étienne : un permis modificatif pour le site Henricot 2

Les modifications concernent notamment l’évacuation des eaux pour lesquelles l’inBW a demandé d’éviter de multiplier les raccords en direct sur le collecteur. Une modification a été également introduite pour l’écoulement des eaux de pluie.

Modification des voiries le long de la voie ferrée

Les grosses modifications concernent les voiries, côté chemin de fer. La Région veut implanter une cyclostrade dans la vallée de la Dyle entre les gares de Court-Saint-Étienne et Wavre. Ce cheminement cycliste de 4 m de large a dû être intégré dans la demande de modification du permis. Le projet initial prévoyait une largeur de 3,5 m. Une exception sera faite à hauteur de l’antenne des télécommunications où il n’est pas possible de passer à 4 m. Les emplacements pour le parking Infrabel/SNCB voitures et vélos ont dû être redessinés. Un trottoir de 2 m a été ajouté le long du PAMexpo et du parking. Une zone de réservation de 2 m est prévue entre la noue et le parking pour un futur aménagement. Un revêtement différencié permettra d’attirer l’attention des cyclistes au croisement avec les piétons. Enfin, pour dissuader le by-pass entre l’avenue de Wisterzée et l’avenue des Combattants et la circulation de transit vers le site, les accès au parking Infrabel/SNCB ont été revus.

Les fonctionnaires technique et délégué de la Région sont compétents pour statuer sur la demande.

Le dossier est soumis à l’enquête publique jusqu’au 20 octobre. Les réclamations et observations sont à adresser à la Commune par courrier (rue des Écoles, 1, 1490 Court-Saint-Étienne) ou par e-mail ( urbanisme@court-st-etienne.be).

Le dossier peut être consulté – et les remarques formulées verbalement – à l’administration communale. Pour ce faire, il faut prendre rendez-vous 24 heures à l’avance par téléphone (010 56 10 75) ou via l’adresse e-mail mentionnée ci-dessus.