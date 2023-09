La "Malle à Grez" dans le besoin : "on lance un appel aux dons pour préparer l’hiver mais aussi, la Saint-Nicolas"

La Malle à Grez est ouverte le mercredi et le vendredi de 9h à 18 h, le jeudi de 12h à 18 h, le samedi de 10h à 17h et le dimanche de 10 h 30 à 12 h 30. "Certaines de nos bénévoles viennent jusqu’à trois fois par semaine. Nous avons une moyenne de 250 déposants par saison. Ceux-ci ne peuvent déposer que 5 pièces par mois, ce qui permet à chacun de déposer. En toute objectivité, nous n’avons pas assez de place pour mettre en vente les dépôts et les dons si nous ne nous fixons pas la règle de 9 déposants par jour autres que les jeux, jouets, sacs à main… Il n’est pas facile de faire plaisir à tous. Nous vendons en moyenne 5 000 pièces sur une saison (vêtements, livres, jeux…) mais il est impossible de donner un chiffre sur le nombre de dons reçus. La seule certitude, le chiffre est nettement moindre car beaucoup essaient de tirer un peu de sous de leurs vêtements avant de les déposer dans des bulles… Et il n’y a plus de récoltes du Kiwanis ! On voit en tout cas sur le bilan le recul dans les ventes de dons et une nette progression dans les ventes clients sur lesquelles nous prenons 20%."

Cela dit, la Malle va bien, très bien même: "Les chiffres progressent de mois en mois, la demande est là ! Nous avons de fidèles clients qui scrutent les photos mises sur Facebook et Instagram et qui sont ravis de la qualité des produits vendus". Mais cela veut donc aussi dire que les besoins sont là également. "On remarque que même des gens plus aisés viennent passent désormais chez nous."

Des actions avec l’argent récolté

La Malle n’est pas là pour faire des bénéfices. L’argent récolté en 2022 a permis de mener différentes actions: bons de 15 € pour la rentrée des classes ; aides aux réfugiés ukrainiens ; envoi de médicaments au début de la guerre en Ukraine ; bons de 20 € dans les magasins de Grez pour la Noël (avec l’aide du CPAS et de la Croix-Rouge) ; aides au paiement des plaines de jeux et stages de vacances ; bons d’achat de 10 € distribués par le CPAS valables à la Malle pour les familles démunies au niveau vestimentaire ; soutien aux unités scoutes ; etc.