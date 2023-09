La piste d’athlétisme du stade Reine Astrid à Nivelles, élargie à huit couloirs, a été inaugurée : un investissement de 2,5 millions

Mais le revêtement s’est dégradé au fil du temps. En 2021, le club, la Ville et la Régie communale autonome (RCA) des sports ont élaboré un projet ambitieux dans le cadre de l’appel à projets Wallonie Ambitions Or (lire ci-dessous). Il s’agissait non seulement de rénover la piste et une partie du stade, mais aussi de passer de six à huit couloirs.

"C’était impossible, et vous l’avez fait !", a salué mardi soir le député provincial en charge des sports, Marc Bastin. La nouvelle piste a en effet été inaugurée officiellement hier en soirée, le gouvernement wallon ayant sélectionné le projet aclot. Un premier record a sans doute été battu sur place puisque tout a été concrétisé en deux ans et trois mois.

Pas de dépassement de budget

Concrètement, huit couloirs ont été aménagés, une nouvelle tour de chronométrage est installée pour permettre de courir les 100 mètres et 110 mètres dans les deux sens – ce qui élimine le problème du vent défavorable -, tout le pourtour a été refait pour l’accès des spectateurs mais aussi des personnes à mobilité réduite, une nouvelle haie a été plantée aux abords, et la partie sous tribune a également été rénovée avec de nouvelles douches et de nouveaux vestiaires.

Initialement, le projet était évalué à 1,7 million d’euros mais c’était avant la crise qui a vu le coût des matériaux s’envoler. En novembre 2022, lors de l’attribution du marché, l’enveloppe a été fixée à 2,5 millions d’euros. Et pour une fois, il n’y a pas eu de dépassement de budget.

Les subsides régionaux, attribués sur base du montant initial, s’élèvent à 1,328 million d’euros et la Province a apporté 92 000 € pour les aménagements destinés aux personnes à mobilité réduite. Le solde est donc à charge de la RCA, qui gère les infrastructures sportives à Nivelles.

"Nous sommes fiers d’avoir réussi à mener le projet à bien, et on ressent aussi de la joie devant toutes les opportunités qu’il va nous offrir", a commenté mardi soir l’échevin des Sports et président de la RCA, Germain Dalne.

33% de surface en plus pour les entraînements

Le ministre wallon des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont, avait fait le déplacement en terre aclote et a souligné le dynamisme nivellois, conseillant aux autorités locales de continuer à développer leurs ambitions sportives.

Ce nouveau stade est à la fois une reconnaissance du travail accompli et un bel outil pour le RCABW: le passage à huit couloirs offre 33% de surface en plus pour les entraînements. Il permettra au club d’organiser à nouveau des championnats de Belgique, et de rendre des couleurs à son meeting international d’athlétisme.