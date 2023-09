Où en est Wavre un an avant les élections ? Voici les grands projets dans les cartons

À lire aussi

En attendant, le collège a approuvé la version finale d’une note concernant les charges d’urbanisme. Ce dossier était à l’ordre du jour du conseil communal de ce mardi soir. Wavre a donc décidé de se doter d’un règlement sur les charges d’urbanisme. De quoi s’agit-il ? Le but des charges d’urbanisme est de faire supporter par la personne ayant obtenu le permis, les coûts, incidences ou impacts que son projet fait peser sur la collectivité. Le montant théorique des charges d’urbanisme est fixé à 55 € par m2 utile de projet, hors parking. Elles ne sont pas imposées pour des projets de moins de 500 m2 de surface. "Il faut voir ce règlement comme un guide de bonnes pratiques, a précisé la bourgmestre. Ce règlement fera ses maladies au fur et à mesure de son usage. L’administration aura la lourde tâche d’imposer les charges d’urbanisme mais certains projets à valeur sociétale pourraient bénéficier d’un régime plus favorable, voire même être exonérés de charges." L’administration traitera donc cela au cas par cas.

Deux nouveaux projets: La Fabrique et Heliostar

Et puisqu’il était question d’urbanisme, la bourgmestre a dévoilé deux projets importants. Le premier est actuellement à l’enquête publique. Il est conduit par le promoteur Dare2Build (La Hulpe). Ce projet, La Fabrique, consiste en une reconversion du site désaffecté De Raedt, le long de la rue Provinciale. Il s’agit d’un projet, de 12 000 m2, comprenant 108 appartements, un habitat groupé (12 chambres), des espaces pour professions libérales, un restaurant, une crèche et un parking souterrain (132 places). "Nous avons souhaité développer dans ce bâtiment historique de Wavre qui date de 1918, plusieurs petits immeubles offrant une mixité de fonctions afin d’y créer un quartier durable, a expliqué Vincent André, CEO de Dare2Build, maître d’ouvrage qui espère pouvoir commercialiser son projet au premier semestre 2024. Ce projet participera à la réhabilitation complète d’un chancre industriel." Il est vrai que, face à la modernité de la Sucrerie, les friches industrielles environnantes ne sont pas du meilleur effet. L’enquête publique se clôturera le 3 octobre.

Plus haut, sur le même site, l’ancienne vinaigrerie l’Étoile va aussi connaître une nouvelle jeunesse. Plus question d’y construire une tour hôtel de luxe, mais bien des bureaux. Le nouveau projet, appelé Heliostar, est mené par le promoteur Fontana Invest. Il prévoit de construire un immeuble en escaliers (F + 4, F + 6 et F + 8) de 13 000 m² de bureaux avec 196 places de parking. Sa silhouette particulière sera visible de l’E411 en venant de Namur. Ce projet ambitionne la neutralité carbone, avec l’usage d’énergies renouvelables grâce notamment à 3 000 m2 de panneaux photovoltaïques. À noter que les deux projets ne rejetteront aucune eau pluviale dans les égouts. L’enquête publique pour ce second projet devrait s’ouvrir dans les 3 semaines. Et comme on le disait, ces deux projets pourraient entrer dans les clous du nouveau règlement concernant les charges urbanistiques à 55 € du m².