Logique. Il est né en Bretagne où il a vécu toute son enfance et c’est vers l’âge de 15 ans que sa vie allait prendre une autre orientation, nettement plus musicale. “Je devais entrer au collège. Premier en dessin, j’ai été dirigé vers le dessin industriel alors que je pensais dessiner Tintin et Astérix. Cela ne me convenait pas.”

Onze ans avec Burt Blanca

Heureusement, le hasard des rencontres va bien faire les choses. “Quelqu’un m’a entendu jouer de la guitare et m’a présenté à un orchestre qui cherchait des jeunes musiciens. Il m’a emmené dans les Côtes-d’Armor et c’est là que j’ai rencontré Burt Blanca, un chanteur de rock flamand. Je lui ai chanté “Tri Martolod” d’Alan Stivell et il a manifestement apprécié puisque j’ai terminé les vacances avec le groupe.” À la demande du manager du groupe qui souhaitait le conserver, “j’ai commencé à apprendre la basse. C’était parti”.

Effectivement. L’école définitivement mise de côté, voilà Gérard Jaffrès devenu musicien. “J’étais logé, nourri et blanchi, on jouait six soirs par semaine et même si je n’ai pas été payé les trois premières années, c’était ce que je voulais faire.”

Avec Burt Blanca, il visite du pays, fait des tournées avec Dick Rivers, Eddy Mitchell, assuré la première partie de Chuck Berry à Forest National, un tas de rencontres qui vont le renforcer dans son choix. “Après onze ans, j’ai décidé de quitter le groupe. C’était après une tournée d’été de 30 dates en Afrique du Sud où l’un de nos titres était n° 1. Il était temps pour moi de voler de mes propres ailes, avec mes propres chansons. J’avais les clés.”

Trente chansons “que je n’avais pas”

Le producteur de Cabrel le reçoit à Paris “mais il voulait 30 chansons, ce que je n’avais pas. J’ai aussi rencontré la productrice de Jean-Luc Lahaye mais je n’étais pas libre d’édition car j’avais déjà signé chez Vogue, en Belgique.”

Ses deux premiers albums réalisés avec des Flamands n’ont pas marché, “même si mes chansons, chantées par des Flamands, ont eu leur succès en Flandre”.

Il persévère avec raison puisque sa discographie renseigne aujourd’hui une quinzaine d’albums et trois compilations produites par Radio Bonheur et pour lesquelles il a reçu un disque d’or pour plus de 100 000 exemplaires vendus. Mais Gérard Jaffrès ne s’est jamais fait une fixation sur les chiffres. La preuve : “je prends le même plaisir à chanter devant 5 000 personnes en Bretagne que devant 100 personnes en Belgique. En Bretagne, les gens sont plus là pour faire la fête que pour écouter Gérard Jaffrès. En Belgique, j’ai le sentiment que mes chansons touchent plus les gens. Ceux qui viennent m’écouter ont mes albums et me suivent. Et puis, je n’ai jamais eu dans ma tête de devenir un chanteur français connu mais j’ai toujours eu l’ambition d’être connu partout en Bretagne, ce que je suis.”

”Je ne suis jamais passé en télévision à la RTBF…”

C’est bien en Bretagne que Gérard Jaffrès connaît le plus de succès, “même si les Bretons ont bonne presse en Belgique. Les gens aiment les Bretons et la Bretagne. Mais je ne suis jamais passé en télévision à la RTBF alors que les Bretons ont fait des reportages sur Julos Beaucarne. Comme quoi…”

Mais pas question de retourner vivre dans son Finistère natal. “Mon succès en Bretagne, c’est justement que je ne suis pas là. Si les gens devaient me croiser régulièrement, il n’y aurait plus cette magie. Par contre, quand les beaux jours sont là, on sait que Gérard est là.”

À 67 ans, ce passionné de cyclisme se sent bien en Belgique, et certainement en Brabant wallon. “Je suis bien ici et je n’ai aucun regret.” Mais un tas de souvenirs, bons comme mauvais. “L’événement qui m’aura le plus marqué est certainement la tragédie du Heysel. Ce soir-là, je chantais dans un cabaret place Anneessens et j’avais l’impression que Bruxelles était en guerre. Mais pour le reste, 50 ans en Belgique c’est 50 ans de bonheur avec des chansons comme “Le Café du Port” ou “Kenavo” que tout le monde reprend. C’est une fierté.”

La suite ? “Un nouvel album sortira en 2024 mais mon rêve serait d’écrire un album sur la Belgique en sachant que les Wallons n’ont pas le même état d’esprit envers la chanson traditionnelle que les Bretons. Par ici, c’est plus la déconnade, un côté carnavalesque…”