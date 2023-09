Christophe Dister ne sera plus bourgmestre à La Hulpe en 2024 : “place aux jeunes”

Christophe Dister annonce qu’il ne sera plus tête de liste lors des prochaines élections communales à La Hulpe. ©DR

Élu conseiller communal en 1995, Christophe Dister devient échevin en 2000 avant d’enfiler l’écharpe mayorale en 2006. En 2019, il devient également président de l’intercommunale brabançonne InBW. En près de 30 ans de vie politique et bientôt 24 ans dans l’exécutif lahulpois, le maïeur pense qu’il est temps de laisser la place à la nouvelle génération : “Être bourgmestre, c’est pour moi la plus belle fonction politique mais il faut l’être à 100 %. Et aujourd’hui, les réseaux sociaux sont de plus en plus présents et ils détruisent la motivation. De plus, en tant que bourgmestre, nous sommes très proches de la population, on prend des coups tous les jours”. Christophe Dister veut donc pouvoir travailler plus sereinement et mettre en avant les “personnes talentueuses” de sa liste : “Xavier est échevin depuis 2018. C’est quelqu’un de présent, qui connaît bien les dossiers et est plein de motivation. J’espère qu’il deviendra le prochain bourgmestre en 2024.”

Aujourd’hui, Christophe Dister se dit fier du travail accompli et que la relève suit son cours : “C’est un nouveau chapitre qui commence. Et j’ai encore beaucoup d’idées pour la commune”.

Xavier Verhaeghe : enseignant, échevin et futur bourgmestre ?

À 37 ans, il est investi dans la politique local3 depuis 2012. D’abord conseiller communal dans l’opposition, son groupe et lui rejoignent la liste du bourgmestre en vue des élections de 2018. Il rejoint le MR et devient échevin. Cet enseignant en latin à Genval, a toujours vécu à La Hulpe Et a toujours baigné dans la vie politique locale via ses parents : “Mon papa a toujours été investi dans la vie communale, il a été président des commerçants, président de la gare, etc. Ma maman a également été conseillère communale et, de facto, présente dans pas mal d’associations locales”.

Concernant sa place en tant que future tête de liste, Xavier Verhaeghe se dit “reconnaissant par rapport aux partenaires et aux autres membres de la liste. C’est un beau challenge, confie l’intéressé, Et même si nous sommes dans une majorité absolue, une campagne n’est jamais facile, ni gagnée”.

Maintenant il reste à construire la liste car, comme le disent Xavier Verhaeghe et Christophe Dister, il y a plus de candidats que de place sur la liste. Il faudra donc faire un choix. Quid du programme ? Xavier Verhaeghe compte continuer dans la lignée de son prédécesseur, à savoir “préserver le caractère villageois de La Hulpe tout en conservant la convivialité et le dynamisme de la commune”. Tout est dit pour la future tête de liste. Reste maintenant à préparer la suite.