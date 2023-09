La propriété de Bois-Saint-Jean exceptionnellement ouverte ce week-end à Baisy-Thy

La bénédiction des chevaux et animaux de compagnie suivra à la rue Saint-Roch à 12 h 10, juste avant le rallye équestre.

Le repas choucroute alsacienne est prévu à 12h (réservation chez Christophe Balestrie au 0495 90 75 86) sous chapiteau place d’Hattain avant une après-midi Oberbayern.

Le samedi 16 h 30 sous chapiteau place d’Hattain, le 38 propose un spectacle familial gratuit sous chapiteau (réservation: www.le38.be).

Petit train pour le parcours d’artistes

La Baisythoise programme tous les deux ans un parcours d’artistes à l’occasion de la Saint-Hubert. Il est ouvert le samedi 30 septembre de 13h à 18 h 30 et le dimanche 1er octobre de 10h à 18 h 30. Il sera possible de passer d’un endroit à l’autre en petit train. "Bouillons d’artistes" réunit 43 artistes sur 15 lieux: "Les exposants sont essentiellement peintres, sculpteurs et photographes", annonce Christophe Balestrie, président du comité des fêtes.

Dans le cade de ces festivités, le cercle d’histoire et la Baisythoise proposent une visite exceptionnelle du site Bois-Saint-Jean le samedi 30 septembre à 14h à Baisy-Thy: "Les propriétaires, M. et Mme de Pret Roose de Calesberg, ont accepté d’ouvrir leurs portes. Le site a été rénové. Le bourgmestre Édouard Brunard y a vécu, il y a réuni une importante collection lapidaire et en a rédigé l’inventaire. La visite guidée sera commentée par le comte de Pret et Renaud Lecat, vice-président du cercle d’histoire. Elle comprendra l’historique du site, la découverte d’une partie de l’intérieur superbement rénové et du parc réaménagé ainsi que les éléments les plus remarquables de la glyptothèque mis en valeur dans la propriété".

Pour cette visite, réservation souhaitée au 0495 90 75 86.