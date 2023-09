Une édition du "parcours d’artistes" revisitée et élargie à ProfondsArt-Limal

La neuvième édition du parcours d’artistes de ProfondsArt-Limal a lieu ce samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre ainsi que les 7 et 8 octobre, de 13 h 30 à 18 h. L’accueil aura lieu sur la place Albert Ier, à Limal où il sera possible d’acquérir le badge, le plan, pour 5 €, et le catalogue du parcours d’artistes de ProfondsArt-Limal aussi pour 5€. L’accès est gratuit pour les moins de 25 ans et les BIM (bénéficiaires d’intervention majorée). Le catalogue est riche de 180 exposants en résidence chez des habitants de Limal. Il y a quelques nouveautés pour cette édition. En effet, en neuf éditions, le parcours a très largement débordé du quartier de Profondsart. "Désormais, nous nous inscrivons plus dans le village que dans le quartier. Cela nous permet d’avoir plus de lieux d’expositions, et donc, forcément, plus d’artistes, explique Marie-Charlotte Croonenberghs, une des organisatrices du parcours. En plus des quartiers du Pèlerin, Profondsart, la Bourse, Par-Delà l’Eau, la rue Arthur Hardy, cette fois, des maisons seront ouvertes dans le quartier du Beauchamps du côté du Villagexpo."