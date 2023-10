Dimitri Legasse confirmé tête de liste PS aux élections fédérales de juin 2024

"Pour cette première élection (au suffrage universel), un seul candidat se présentait. Dimitri Legasse a recueilli 80% des suffrages exprimés. Un peu moins du tiers de nos membres se sont déplacés à cette occasion, un chiffre tout à fait honorable pour une élection à un seul candidat", peut-on lire dans le communiqué de la fédération brabançonne wallonne.

Le député fédéral André Flahaut n’était donc pas candidat à cette élection interne. Quelques jours avant le vote, il s’était interrogé sur son avenir et sur celui du PS Brabant wallon et ne cachait pas son inquiétude et ses reproches à l’encontre de Dimitri Legasse. Cela n’a pas empêché ce dernier d’obtenir l’investiture du PS Brabant wallon.

Prochain vote les 10 et 11 novembre

C’est désormais vers la Région que vont se tourner les regards socialistes en Brabant wallon: dès ce lundi, les prétendants à la tête de liste aux élections régionales peuvent se faire connaître. Aucune des deux n’a fait connaître ses intentions mais Laurence Smets et Anne Lambelin sont les noms qui reviennent le plus souvent dans ce contexte. Et André Flahaut reste en embuscade.

Le vote pour désigner la tête de liste régionale aura lieu les 10 et 11 novembre prochains.

Les têtes de listes pour l’élection provinciale seront élues au début de 2024. La députée provinciale Isabelle Evrard a déjà fait acte de candidature.