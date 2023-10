Élections 2024 : le recteur de l’UCLouvain, Vincent Blondel, cité comme tête de liste chez Les Engagés et courtisé par le MR

La réponse, nous ne la connaîtrons pas de Vincent Blondel lui-même : il était injoignable ce vendredi. La Libre écrit que Vincent Blondel aurait choisi Les Engagés.

Ce que l’on sait, c’est que le recteur a annoncé qu’il ne serait pas candidat… à un troisième mandat de recteur de l’UCLouvain : “Je continuerai sans doute à enseigner, si c’est possible. Mais je me lancerai probablement dans quelque chose de différent, expliquait-il alors dans La Libre. Je serai attentif aux opportunités qui se présenteront.”

Visiblement, les opportunités n’ont pas tardé à se présenter.

Les Engagés ont déjà annoncé leur tête de liste aux élections fédérales en Brabant wallon. Il s’agira de l’épidémiologiste Yves Coppieters. L’ex-députée MR Lyseline Louvigny sera en deuxième position. Lors de leur présentation, le président des Engagés Maxime Prévot avait affirmé que la tête de liste régionale serait connue avant le 7 octobre.

Pour le scrutin régional, Les Engagés ne pourront plus compter sur André Antoine. Le Perwézien a annoncé à L’Avenir et à La DH, début du mois, qu’il ne serait plus candidat.

Une deuxième place au MR ?

Le MR n’a pas encore communiqué de noms pour ses listes, que ce soit aux élections régionales ou fédérales. Olivier Maroy a expliqué qu’il aimerait à nouveau être candidat lors d’une émission Déclic de la RTBF. Aux élections fédérales, on peut imaginer que le secrétaire d’État Mathieu Michel sera tête de liste. La même réflexion vaut pour la ministre wallonne Valérie De Bue qui pourrait occuper la tête de liste aux régionales. Selon nos informations, c’est la deuxième place sur la liste régionale qui aurait été proposée à Vincent Blondel par le MR.