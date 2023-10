Le nombre d'excès de vitesse en Brabant wallon a explosé en 2022 : "ce n’est pas ça qui rapporte à l’État" (INFOGRAPHIE)

©IPM Graphics

Il ne faut pas y voir là la traduction que les Brabançons roulent de plus en plus vite, mais plutôt de la concentration des autorités sur ce type d’infraction. En effet, le parquet et les zones de police du Brabant wallon se concertent de plus en plus depuis quelques années pour limiter la tolérance envers les excès de vitesse, nous informe le gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mahieu (PS). Ainsi, l’action “Pied Léger” lancée en février 2023 dans la Jeune province est la continuité des opérations menées.

Pourtant, dans les statistiques, pour 2022, cela se traduit par une diminution des excès de vitesse pour les tranches de 11 à 20 km/h, 21 à 30 km/h et au-delà par rapport aux années précédentes (exceptées 2019 et 2020). En revanche, pour la tranche d’excès de 0 à 10 km/h, l’augmentation est significative avec plus de 42558 excès constatés contre 11 110 en 2021 ou encore 10 492 pour 2019. Soit une augmentation de 383,1 % par rapport à l’année précédente.

15 tués sur les routes brabançonnes wallonnes en 2022

Les autorités ont donc la volonté de réduire la vitesse, cause d’accidents et surtout de blessés et le gouverneur prévient, le but n’est pas de renflouer les caisses : “Ce n’est pas ça qui rapporte à l’État. Ce qui rapporte vraiment, c’est de ne pas encombrer les hôpitaux avec des blessés. On fait de véritables économies en limitant les accidents.”

En regardant les données d’encore plus près, on constate que la plupart des excès sont effectués là où la vitesse est limitée à 120 km/h, sur les autoroutes donc. Sur les 141 230 excès, 92 626 (65,6 %) ont lieu sur les autoroutes brabançonnes. Ensuite, il s’agit des agglomérations (limite à 50 km/h) avec 26 603 excès (18,8 %). À noter que ses chiffres traduisent la fréquence des contrôles, pas des chiffres réels du nombre d’excès. À cet effet, le gouverneur informe que le nombre de radars fixes en Brabant wallon n’a pas significativement augmenté, à l’exception des radars tronçons qui s’installent petit à petit.

Concernant le nombre d’accidents le “taux reste élevé en 2022”, poursuit le gouverneur. Ainsi, il a repris après une baisse durant les deux années de pandémies pour remonter en 2022 avec 1182 blessés ou tués (15) sur les routes brabançonnes. Un nombre tout de même en diminution par rapport aux années 2018 (1331) et 2019 (1405).

Drogues, alcool et smartphone au volant, des chiffres assez stables

Les autres types d’infractions sont assez stables par rapport aux années précédentes, hors covid. Ainsi, si on regarde les infractions pour alcool au volant (1664 pour 2022) elles sont en légère diminution par rapport à 2018 (1865) et 2019 (1723). Pour les drogues, 235 faits ont été reportés en 2022 contre 79 en 2018 et 162 en 2019 mais moins que 2021 avec 253 faits. Mais comme le dit Gilles Mahieu, cette hausse “est liée aux activités de contrôle”. Le gouverneur revient aussi sur l’usage du téléphone au volant. Une infraction qu’il trouve “inquiétante” au vu de la distraction : “Je voudrais mettre un point d’attention sur les smartphones au volant car trop d’accidents sont liés à ça”. En 2022, 2200 infractions de ce type ont été verbalisées, contre 2199 en 2018 et 2356 en 2019.