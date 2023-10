Grande collecte de jouet dans les recyparcs du Brabant wallon

En tant qu’intercommunale de gestion des déchets InBW s’investit depuis de nombreuses années dans des actions de sensibilisation à la prévention des déchets et au réemploi. Une grande collecte de jouets est notamment organisée chaque année dans tous nos recyparcs depuis 2003. Ces jouets sont remis à des associations locales : CPAS, “ressourceries”, services d’aide à la jeunesse, services d’accueil extrascolaire, …

Le message est simple : de nombreux objets (jouets, vélos, livres, vêtements, meubles, vaisselles…) plus utilisés, peuvent faire le bonheur de quelqu’un dans l’entourage ou bénéficier à des écoles, des mouvements de jeunesse, des associations diverses, etc. L’intérêt est double : non seulement, il s’agit de faire un geste de solidarité mais aussi contribuer à la préservation de l’environnement. Donner un objet, c’est lui donner une nouvelle vie tout en réduisant les quantités de déchets.

Quels jouets ?

Tous les jouets sont acceptés à condition qu’ils soient encore en bon état et complets : bandes dessinées, jeux de société, puzzles, petites voitures, camions, poupées, jeux de construction, patins à roulettes, ballons, etc. Les peluches et les jouets fonctionnant à l’aide de piles sont toutefois déconseillés pour une question d’hygiène et de respect de l’environnement. Lors de l’édition 2022, 6 000 jouets ont été récoltés dans les recyparcs d’In BW. La collecte a déjà permis d’offrir une deuxième vie à plus de 832 000 jouets depuis 2003 sur l’ensemble du territoire wallon.