La réserve naturelle Val De Coeurcq à Tubize a été inaugurée

La visite de ce dimanche a rencontré le succès avec plus d’une dizaine de balades proposées et plusieurs centaines de visiteurs venus pour l’occasion. Cette inauguration a été le moment de découvrir le tout nouveau parcours : un sentier didactique de quelque 3 km autour du site, informe Julien Taymans, coordinateur territorial Brabant wallon pour Natagora. Si de nombreux travaux écologiques ont été réalisés ces deux dernières années, il faudra tout de même continuer à travailler sur le site pour éviter l’installation d’espèces invasives ou indésirables comme les ronces. Et pour entretenir le Val De Coeurcq, Natagora est toujours à la recherche de bénévoles. Pour l’instant, la réserve du Val de Coeurcq n’a pas encore le statut officiel de réserve naturelle pour les autorités wallonnes. La construction du dossier sera donc la prochaine étape des équipes de Natagora.

©Julien Taymans

Découvrir les espèces rares du BW

En fond de vallon, le Coeurcq a modelé de très belles prairies humides alluviales colorées par l’épilobe hérissé, la reine-des-prés et la scrofulaire ailée, aujourd’hui très rare en Brabant. Des aulnes et des saules, dont certains taillés en têtards, complètent le paysage. Les chants des linottes, fauvettes et rousserolles y résonnent dès le printemps.

Les versants du vallon sont colonisés par des pelouses acidophiles qui sont rarissimes dans la région. Grâce à des travaux de réhabilitation entrepris en 2022 dans le cadre du projet LIFE BNIP (Belgian Nature Integrated Project), ces pelouses ont été restaurées. Elles sont actuellement gérées en prairie de fauche ou en pâturage extensif en collaboration avec un agriculteur local. La tormentille et le gaillet du Harz y ont retrouvé leurs places. Après pâturage, les prairies rases deviennent le terrain de chasse des buses et faucons.

Sur une parcelle laissée en friche suite à la démolition d’un corps de ferme et de bâtiments agricoles, la végétation s’est développée spontanément. La gesse de Nissole, rare en Brabant wallon, s’y est installée. Les orvets et lézards profitent des tas de gravats et de pierres pour se réchauffer aux rayons du soleil.

La réserve est également composée d’un verger haute tige. Les fruits des 20 arbres de variétés anciennes qui le composent permettent de retrouver les saveurs d’antan. Ce patrimoine gustatif, mais aussi environnemental, est une source de nourriture pour de nombreux insectes pollinisateurs.