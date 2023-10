Genappe : Tiffany Fevery siégera désormais comme indépendante

Tiffany Fevery, l’unique conseillère communale du groupe PluS, a décidé de siéger désormais comme indépendante au conseil communal: "Je reste apparentée au PS national, dit-elle. Je quitte le groupe PS de Genappe. C’est une décision que je prends à contrecœur mais je ne me voyais plus poursuivre dans les conditions actuelles".