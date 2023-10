La chambre du conseil accordera-t-elle le bracelet électronique à Nicolas Ullens ?

La teneur de l’ordonnance ne nous était pas connue lundi soir, mais de toute manière, quelle que soit la position adoptée par le président de la chambre du conseil, il est acquis que le dossier prendra à nouveau la direction de Bruxelles afin d’être examiné en cour d’appel par la chambre des mises en accusation.

"À nouveau" ? Celle-ci s’est penchée une première fois sur la question à la demande des avocats de la défense peu heureux de constater que, le 24 juillet, la chambre du conseil n’avait pas accédé à leur demande de lui accorder un bracelet électronique. Elle les débouta le 4 août.

Ces avocats ont encore répété ce lundi leur conviction que leur client se trouvait dans les conditions de pouvoir bénéficier de ce bracelet qui n’est pas synonyme de libération définitive ou conditionnelle, mais une alternative à la détention en cellule avant le procès.

Selon eux, le risque de récidive vanté par le parquet est nul. Nicolas Ullens ne tuera plus jamais et la société n’a rien à craindre de ses agissements. Sans que l’on n’en parle clairement, il existe un autre risque, c’est celui de parler de justice de classe. Comprenez que, dans l’esprit du commun des mortels, la justice se montrerait moins stricte à l’égard d’un membre de l’aristocratie ou de la noblesse qu’elle ne le serait pour le meurtrier roturier.

De l’eau a coulé sous les ponts depuis ce funeste 29 mars dernier où Nicolas Ullens alla rendre visite à son père et à Myriam Lechien dite Mimi, la seconde épouse du baron Guy Ullens. Il rendait celle-ci responsable du clivage ayant fragilisé la famille et de la déglingue de la fortune familiale.

Après une discussion de quelques minutes, il fit mine de quitter la propriété du chemin Bon Air, à Ohain. En réalité, il attendait la sortie du couple. Il s’était emparé de son arme, un pistolet semi-automatique Glock 26 calibre 9 mm Parabellum avec lequel il tira six fois. Cinq projectiles atteignirent Mimi.

Deux préventions sont retenues à sa charge, assassinat, c’est-à-dire meurtre avec préméditation, et infraction à la loi sur les armes.

Des soupçons de favoritisme financier outrancier s’étaient fait jour. Les cibles étaient Mimi qui ouvrit notamment à Paris une maison de haute couture contrainte de mettre la clef sous le paillasson après des pertes d’une cinquantaine de millions d’euros, et ses enfants qui avaient bénéficié de largesses.

Les quatre enfants de Guy Ullens avaient d’ailleurs lancé des procédures dans l’espoir de geler une partie des biens de leur père. Le tribunal ne leur donna pas raison.

Aujourd’hui, Guy Ullens a mis en vente sa propriété d’Ohain et a refait sa vie avec Manuela Valvecchi dont le mari est décédé. Ceux-ci formaient un couple que Guy Ullens connaissait bien depuis de nombreuses années.

Nicolas continue de recevoir les visites régulières de ses frères et sœur, de sa femme et de leurs enfants. Il a perdu quinze kilos, son moral est fait de hauts et de bas. L’instruction reste qualifiée de "top secret", mais il se dit que les conclusions du rapport préliminaire des experts psychiatres ne lui seraient pas spécialement défavorables. Il leur a notamment été demandé d’examiner la question de savoir dans quel état d’esprit l’intéressé se trouvait au moment des faits. Ses facultés de discernement étaient-elles à peine ou quelque peu amoindries, ou abolies ? Du bon grain à moudre pour ses avocats ?