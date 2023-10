Mont-Saint-Guibert : Audrey Sorel, nouvelle directrice du collège des Hayeffes

Originaire de Rhode-Saint-Genèse, cette maman de trois enfants, âgés de 7 à 12 ans, possède aussi un master complémentaire en français et langues étrangères. "Avec mes heures de coordination, j’ai pu côtoyer l’équipe de direction de mon ancien établissement. J’étais à l’aise et j’y ai pris goût. Au point d’être parfois frustrée lorsque certaines de mes idées n’étaient pas suivies. Même si j’adorais être professeur et être en classe, j’aspirais à davantage de responsabilités. Et, ayant besoin d’être en mouvement, j’ai toujours fonctionné au challenge intellectuel et humain. J’ai suivi des modules de formation à la direction. En voyant l’offre aux Hayeffes, j’ai eu envie de tenter le coup."

Bien vite, elle sut qu’elle succéderait à Thomas Jadin, présent à la direction depuis 2008, ayant lui-même pris le relais d’André Taets, le premier directeur sur le site des Hayeffes en 1993. "J’étais prête à travailler beaucoup si j’étais proche de mon domicile. C’est le cas ici. Et puis, le projet pédagogique de l’établissement, réputé pour être ouvert et chaleureux, est magnifique. Sociétal, écologique, avec des projets, et en collaboration avec le collège Saint-Étienne de Court-Saint-Étienne.

À Mont-Saint-Guibert, j’ai été bien accueillie par l’équipe pédagogique et éducative. N’ayant pas enseigné dans l’école, j’arrive avec un regard neutre et neuf. Dès la mi-août, j’ai eu la chance de vivre en écolage avec Thomas Jadin, l’ancien directeur. Une période dense et riche, comme un véritable stage accéléré de direction. Vraiment, je l’en remercie".

"Relancer le contrat d’objectifs"

Pendant ce mois de septembre, Audrey Sorel s’est concentrée sur la découverte de ses équipes. Petit à petit, elle retrouve un peu de temps pour une plus grande présence sur le terrain et la gestion des soucis et… des parents. Sa volonté est d’augmenter la cohérence des équipes pédagogiques en améliorant la coordination et en développant le travail collaboratif. "Mon défi est aussi de relancer le contrat d’objectifs, tout en soutenant et relançant la dynamique de projets." Comme celui du potager, la concrétisation de la réalisation d’un bloc sanitaire obtenu grâce à des subsides, la réduction des dépenses énergétiques ou encore l’accueil d’élèves étrangers.

Heureusement, son cadre d’enseignants est complet. En termes de ressources humaines, elle n’aura qu’à gérer les intérims. "Je souhaite maintenir une école à taille humaine. Aujourd’hui, les éducateurs de chaque année connaissent tous leurs élèves."