Plus de 30 millions d'euros pour l'extension du palais de justice II de Nivelles

Offrant une superficie de 5.200 m2, l'extension du Palais de justice II de Nivelles comportera six nouvelles salles d'audience, plus une salle pour les référés, ainsi que des bureaux. Certains espaces seront mutualisés entre les différents services de la justice, actuellement répartis sur quatre sites différents à Nivelles. Cette extension, qui communiquera directement avec le palais existant, sera aussi un bâtiment "pilote" en matière de durabilité et d'économie d'énergie.

La demande de permis d'urbanisme sera déposée dans les prochaines semaines par la Régie des bâtiments, et le cahier des charges pour passer par un marché "design & build" devrait être publié début 2024. L'objectif est d'attribuer le marché en décembre 2024, pour commencer les travaux - prévus pour deux ans - en 2025.

"J'avais fait de ce dossier une de mes priorités. Il était attendu depuis vingt ans. La décision du Conseil des ministres lance le projet et nous avons un budget qui tient dans le temps, avec des marges suffisantes pour ne pas avoir d'inquiétude: il n'y aura pas de retour en arrière", a expliqué mardi Mathieu Michel.