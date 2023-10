Un an de prison pour des coups de matraque à cause d'une dette de... 30 euros

Yao K. marche dans une rue de Jodoigne le 17 août 2022 et il n’y pense sans doute plus lorsqu’il reçoit des coups portés sur l’arrière du crâne et sur le dos par ce Junior qui manie une matraque télescopique. Des coups violents et répétés qui entraînent la chute de la victime et l’intervention de témoins qui s’efforcent de désarmer son agresseur en attendant l’arrivée de la police.