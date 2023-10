Yonas et Corentin iront à vélo jusqu’en Malaisie au profit de Louvain Coopération

D’ici juillet prochain, ces deux jeunes qui viennent de terminer leurs études à l’UCLouvain comptent rouler 15 000 km en traversant l’Allemagne, l’Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Turquie, la Géorgie et l’Arménie. Pour des raisons évidentes de sécurité, ils ne passeront pas par l’Iran, mais ils prendront un vol pour l’Inde avant de reprendre leur voyage à vélo en se dirigeant vers le Népal, le Myanmar, le Laos, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande et enfin, la Malaisie.

15 000 € espérés

Les deux jeunes rouleront au profit de Louvain Coopération, l’ONG de l’UCLouvain. "On voulait que notre voyage soit lié à un projet. On souhaite récolter 15 000 € pour soutenir Louvain Coopération et en particulier son projet lié à la souveraineté alimentaire au Cambodge. Nous irons d’ailleurs voir ce que l’ONG fait là-bas avec ses partenaires locaux", disent-ils.

Pour récolter des fonds, ils passent par la plateforme du CNCD, ce qui leur permettra de tripler la somme récoltée auprès de leurs soutiens ( https ://soutenir.cncd.be/fr-FR/project/louvain-cooperation?tab=overview). "On est aussi toujours à la recherche de sponsors pour financer notre projet", glissent-ils.

L’Himalaya, les rizières…

Leur voyage les mènera donc vers l’Asie du Sud-Est. "On avait envie de découvrir le Népal et la chaîne de l’Himalaya ainsi que le Nord du Vietnam avec ses rizières, notamment. Et cela fait maintenant plus d’un an qu’on travaille sur ce voyage", disent-ils en chœur.

Yonas Ould Kerkoub, 22 ans, diplômé bioingénieur, souligne que "le Myanmar est encore incertain car sa frontière Nord-Ouest est actuellement fermée. On se donne une certaine liberté dans le trajet. On connaît les grandes étapes, mais entre, il y aura beaucoup de liberté. On verra en fonction des rencontres qu’on fait, si des personnes se joignent à nous pour rouler…"

Et Corentin Petre, 24 ans, diplômé ingénieur civil, d’ajouter: "Il y aura une part d’improvisation. Et si on trouve un endroit agréable, on pourrait s’y poser un peu."

Corentin et Yonas se sont rencontrés sur les bancs de l’école du Sacré-Cœur de Jette alors qu’ils étaient en quatrième secondaire. Et tous deux ont donc étudié à Louvain-la-Neuve. "En 2017, on a fait notre premier voyage en bikepacking. On s’est rendu à Amsterdam. On n’avait aucun matériel et on avait des vélos pas vraiment en ordre dans le garage. Nos sacs de couchage étaient accrochés au vélo à l’aide de sangles… Mais on a vraiment aimé ça", se remémore Corentin.

"Le vélo, c’est la liberté"

Depuis, le goût de l’aventure ne les a plus quittés et d’autres voyages à vélo à deux ont suivi. Mais pourquoi le vélo ? "En vélo, on fait ce qu’on veut, c’est la liberté. Avoir tout ce dont on a besoin sur le vélo, que le vélo soit sa maison, c’est quelque chose de génial, témoigne Corentin. Le vélo facilite aussi les contacts avec les gens."

Yonas poursuit: "Pour la fin de nos études, on savait donc qu’on voulait faire un voyage au long cours à vélo. C’était une évidence. Ce qu’en pense notre entourage ? Il nous soutient, nos parents aussi, même s’ils ont un peu peur."

"Ils nous disent que l’Europe, c’est bien aussi", sourit Corentin.

"Toujours écouter les locaux"

Pour préparer leur périple, ils ont fait des recherches, ils ont assisté à des conférences sur le bikepacking, ils ont rencontré des gens qui ont réalisé ce type de voyage pour glaner des conseils sur le matériel à prendre, le type de vélo ou de tente à choisir. Car la plupart du temps, ils dormiront sous tente.

"La première chose qu’ils nous disent, c’est: “Allez-y ! Vous verrez, quand vous reviendrez, vous ne penserez qu’à une chose, votre prochain voyage”, indique Corentin. Ils nous racontent qu’une fois en Turquie et dans les pays asiatiques, on est très souvent bien accueilli car ils se rendent compte de l’effort fait pour arriver jusqu’à chez eux. Mais parfois, s’ils ne parlent ni français ni anglais, la communication peut être très difficile."

"Ils nous disent aussi de toujours écouter les locaux. S’ils nous disent de ne pas aller à un endroit, il ne faut pas y aller", fait remarquer Yonas.

Et Corentin de reprendre: "Un problème très souvent rencontré concerne les chiens sauvages. Il est difficile de s’en défaire."

Leur état d’esprit ? Excités et impatients

Au final, ils se sentent excités et impatients à quelques jours du départ. "Il reste encore beaucoup à faire et on n’est jamais entièrement prêt quand on entame un tel voyage. Mais l’équipement est optimisé et testé, en Belgique, du moins", indique Corentin Petre.

Et Yonas Ould Kerkoub de conclure: "On a envie d’y aller, on s’est préparé et tout va bien se passer."

Les deux cyclistes partageront leur aventure via leur compte Instagram yoco_bikepacking.