"C’est un bâtiment remarquable" : à Perwez, la rénovation de la cure de Malèves est en vue

"Quand les plans seront établis, serait-il possible de mettre en place un petit groupe de travail ? a demandé André Antoine, chef de file DRC + (opposition). C’est un bâtiment remarquable, on avait d’ailleurs investi dans la pièce voisine. J’aimerais voir ce que l’architecte compte en faire…"

Les travaux prévus a priori: réfection de l’enveloppe extérieure, transformation des locaux, isolation et réfection de la toiture, remplacement des menuiseries intérieures et extérieures, mise aux normes d’efficacité énergétique du bâtiment, travaux de parachèvement, mise aux normes sanitaires, électriques et anti-incendie, et aménagement des accès.