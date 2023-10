La Librairie Claudine, à Wavre souffle ses trois bougies : "il y avait un vrai manque à Wavre et alentours"

"Nous ne sommes pas dans une rue très passante, mais ce n’est pas un commerce de passage, mais de destination, indique Diane Platteeuw. Dès le début, j’ai été très bien accueillie par les clients qui se sont montrés très soutenants. Il y avait un vrai manque à Wavre et alentours, j’ai senti que les gens attendaient ça."

Diane n’est pas longtemps restée seule dans ses livres. Quelques mois après l’ouverture, elle était rejointe par Marie-Pierre Jadin, tandis que Louisa Van Breusegem, d’abord stagiaire, est devenue la troisième associée de la librairie en septembre 2022.

"La charge de travail est encore plus importante que prévue mais c’est absolument passionnant. C’est un travail tellement stimulant qu’on ne cherche pas à s’épargner. Seule la partie administrative nous semble lourde…"

En trois ans, la Librairie Claudine a trouvé sa place dans le paysage. "On ne peut pas dire que le commerce nous a rendues riches car l’équilibre est toujours fragile, mais il se porte bien. On arrive à payer nos factures et nos salaires. Et nous avons la souplesse d’une petite structure. Lorsqu’il y a un imprévu, on s’adapte."

Une rude concurrence

S’agissant d’imprévus, la librairie n’a pas été épargnée par les aléas. La crise sanitaire liée au Covid et le premier confinement arrivent en mars 2020, alors que les bouquins sont à peine rangés sur les étagères. Un an plus tard, en juillet 2021, ce sont de terribles inondations qui s’abattent sur le centre de Wavre. Et là, la librairie située à quelques centaines de mètres de la Dyle, prend l’eau. Une expérience terriblement éprouvante pour les commerçants du centre et leurs voisins. "Nous avons fait de cet événement et de tout ce que cela a produit comme émotions et récits, un livre de témoignages, paru un an après, avec l’aide de l’autrice Dominique Costermans." Une manière, très littéraire, de tourner la page. Mais aussi de se faire remarquer comme librairie indépendante bien ancrée dans son terroir.

"Ce n’est pas un commerce comme les autres. La concurrence avec les grandes librairies est très dure. On se doit d’être dynamiques, imaginatives. On doit se différencier par le conseil, l’accueil, par les activités proposées. On a des rencontres avec des auteurs, mais aussi des clubs de lecture pour les adolescents, etc. Pour nos trois ans, nous avons un joli programme en six dates (lire ci-dessous). Notre surface n’est pas énorme mais je ne voudrais pas changer. Les clients disent qu’ils se sentent bien quand ils poussent notre porte. C’est joli, chaleureux et simple. Grandir à tout prix ne nous intéresse pas. On va plutôt essayer d’améliorer encore notre visibilité et de faire plaisir à nos clients."