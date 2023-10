"Propos nauséabonds": le tract néo-nazi distribué à Louvain-la-Neuve qualifié d’abject par des députés et des ministres unanimes

Ce mardi, la ministre de l’Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Françoise Bertieaux (MR), était interrogée sur le sujet par trois députés.

La condamnation de ces tracts était unanime et sans équivoque: Mourad Sahli (PS) évoquait des "propos nauséabonds" ; Margaux De Ré (Écolo) déplorait "le climat général d’explosion des discours d’extrême-droite" ; et John Beugnies (PTB) estimait que "ces tracts immondes n’ont pas leur place sur nos campus, ni nulle part ailleurs dans notre société, d’ailleurs". Un avis partagé par les trois députés et par la ministre.

Françoise Bertieaux a effectivement condamné le tract antisémite distribué à Louvain-la-Neuve. Elle a d’ailleurs rappelé que ce type de tracts est puni par la loi.

"De tels propos n’ont pas leur place sur le campus"

"Je condamne évidemment ce tract abject. De tels propos qui n’ont leur place ni sur nos campus, ni ailleurs. Ce type de propos antisémites, racistes et néo-nazis est interdit formellement par nos lois", a rappelé la ministre.

Françoise Bertieaux a salué la plainte déposée par l’Union des étudiants juifs de Belgique qui "permet l’ouverture d’une enquête judiciaire qui permettra, je l’espère, d’identifier les auteurs (du tract)".

La ministre de l’Enseignement supérieur a précisé qu’aucun tract n’avait été distribué dans les bâtiments ou les logements de l’UCLouvain. "Ce qui ne réduit en rien la gravité des faits", s’est-elle empressée de préciser en ajoutant que l’université avait effectué un signalement auprès d’Unia, le service public indépendant de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité des chances.

Les trois députés ont remercié la ministre pour sa condamnation très claire des tracts. Margaux De Ré y a ajouté une mise en garde alors que la campagne électorale approche: "On a tendance à banaliser les discours d’extrême-droite et à les minimiser. Je trouve cela préoccupant".

John Beugnies s’est aussi dit inquiet: "J’espère que ce qui s’est passé à Louvain-la-Neuve servira d’électrochoc pour lutter contre ces idées, contre ce discours qui malheureusement sont de plus en plus présentes, un peu partout dans notre société."

"Nous ne pouvons rester silencieux face à des propos aussi inacceptables"

Lundi déjà, le député Thierry Witsel (PS) et le ministre Pierre-Yves Jeholet (MR) avaient échangé sur le sujet. Avec, là aussi, des condamnations sans équivoque: "Il est impératif de s’unir pour condamner catégoriquement ce tract et son contenu révoltant. Nous ne pouvons rester silencieux face à des propos aussi inacceptables" avait plaidé Thierry Witsel avant que Pierre-Yves Jeholet n’abonde dans le même sens: "Je condamne avec la plus grande fermeté le contenu nauséabond (de ce tract). Que l’on écrive ou dise de telles choses dans un pays aussi prospère et égalitaire que le nôtre me sidère. Les campus et villes universitaires sont des lieux de débat, des condensés de pluralisme, d’opinions divergentes et de parcours de vie variés. Les auteurs de ces tracts s’attaquent à un fondement de notre vivre ensemble. Aucune compromission ne peut être permise face à ces bassesses de l’esprit ! Aucun pas en arrière devant ces extrémistes de la démocratie !"