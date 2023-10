Une tonne de lingettes retirées de la Dyle : "il faudrait sensibiliser les gens"

L’échevin de l’Environnement, Benoît Huts, a rappelé qu’Aer Aqua Terra est active à Genappe depuis 2017: "L’ASBL a sollicité la Commune pour obtenir un subside en novembre 2019. Nous lui accordons 1 500 € par an depuis 2020. Les responsables nous demandent aujourd’hui une augmentation de ce subside pour compenser la hausse de leurs charges de gestion estimée à 11 000 € par mois. Nous n’avons pas pris d’engagement sur la durée de leurs interventions. Ils gèrent leur calendrier, ils poursuivent leur mission en toute autonomie. On ne s’est pas prononcé sur la demande d’augmentation des subsisdes. On verra cela lors de l’élaboration du budget 2024".

Davantage sensibiliser au zéro déchet

Anne Beghin s’est également inquiétée de l’ampleur et de la nature des déchets sortis du lit de la Dyle: "L’ASBL a retiré à Ways quatre tonnes de déchets. Ce qui m’inquiète, c’est que sur ces quatre tonnes, il y a une tonne de lingettes. Or nous sommes une commune plus ou moins engagée dans le zéro déchet. Il y a une énorme sensibilisation et une information à faire sur le zéro déchet à Genappe…"

Ces lingettes proviennent des égouts dont beaucoup se jettent encore dans la Dyle: "Il faudrait sensibiliser les gens à jeter les lingettes dans la poubelle et plus dans les toilettes. Ce n’est sans doute pas mieux pour le zéro déchet mais au moins, cela ne va pas dans la rivière", a indiqué Olivier Mainfroid (MR - Les Engagés).