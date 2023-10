Wavre : Bim Bam Belge, société de distribution de produits 100% belges, veut s’agrandir

"Au départ, l’idée était d’installer des distributeurs automatiques de produits alimentaires. Mais comme beaucoup de producteurs sont venus nous voir, on a développé le service logistique", raconte Romain Fourrey, directeur de Bim Bam Belge. De fil en aiguille, des grandes surfaces (Carrefour, Delhaize, etc.) et des épiceries fines ont contacté l’entreprise et l’offre s’est élargie. "On a commencé avec des denrées alimentaires (nourriture et boissons). Maintenant, on propose aussi du textile et des produits de droguerie." Alors, sur le site de Bim Bam Belge et chez les commerces partenaires, on trouve un peu de tout: de la charcuterie, des spiritueux, des biscuits, des chaussettes…

"Nous avons prévu 400 parts à 500 €"

Quatre personnes occupées à temps plein font actuellement tourner l’entreprise: Romain Fourrey et Frédéric Olders, les deux cofondateurs, Mike Blondel, le livreur, et Pierre-Antoine Scouflaire, le gestionnaire logistique. Une freelance, Pauline Daloze, community manager, complète l’équipe.

Bim Bam Belge a lancé en septembre une levée de fonds pour développer l’aspect commercial – comme le démarchage de grandes surfaces – en engageant une personne supplémentaire. L’argent récolté devra aussi permettre d’acheter du matériel logistique, comme un chariot élévateur, et d’accroître la capacité de stockage de l’entreprise, qui occupe actuellement un entrepôt de 400 m2 à Wavre.

"Chacun peut investir dans des parts de la société, ajoute Romain Fourrey, c’est-à-dire devenir actionnaire. Nous avons prévu 400 parts à 500 € chacune", soit un maximum de 200 000 €. À noter que cet investissement est éligible à une réduction d’impôt sur les revenus à hauteur de 45 %, soit 225 € sur les 500 € d’une part.

La campagne est organisée sur Spreds, plateforme bruxelloise de financement participatif. "Le pôle “investisseurs” sera géré par Spreds. La plateforme fera le lien entre nous et les investisseurs: si un vote doit être fait, il se fera via Spreds."

https ://www.bimbambelge.be/