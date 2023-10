Le reportage a à peine commencé que Sofia donne le ton. À 11 ans, la Wavrienne aime s’amuser et croque la vie à pleines dents. Fan de TikTok, elle réalise de nombreuses vidéos. Elle aime aussi faire des expériences et devenir chimiste ou avocate fait partie de ses projets. Un autre, c’était de participer à The Voice Kids, elle qui chante "depuis toujours. J’ai toujours bien aimé chanter, Whitney Houston comme Céline Dion, en français ou en anglais. J’avais 7 ans quand j’ai commencé à prendre des cours, au Bercuit puis à la ferme du Biéreau. C’est d’ailleurs ma professeure de chant qui m’a proposé de m’inscrire à l’émission. Comme je ne suis pas trop stressée, l’idée de passer à la télévision ne me dérangeait pas."

En plus de sa famille présente en coulisses, une quinzaine de personnes étaient debout dans les gradins, banderoles en mains. Sur scène, la demoiselle a interprété Dommage, d’Erza Muqoli. "C’est un titre que j’avais déjà chanté plusieurs fois auparavant et dont les paroles me touchent, notamment quand on parle de harcèlement, ce dont j’ai été victime."

Matthew Irons, le chanteur de Puggy, est le premier à ouvrir de grands yeux et à buzzer. "J’ai trouvé ta prestation extraordinaire. Tu as un timbre de voix unique et particulier. C’est vraiment très beau et tu as incroyablement bien chanté."

Sur le gong, Black M choisit également de se retourner. "J’ai ressenti un truc incroyable." Entre les deux chanteurs, Sofia a décidé de poursuivre l’aventure avec Matthew. "Quand je regarde ma prestation plusieurs mois après, j’aurais pu faire beaucoup mieux, sourit Sofia. J’ai bien évolué depuis lors."

En attendant de la revoir à l’écran dans quelques semaines lors des K.-O., elle nous glisse déjà quelques projets: "Je ne compte pas faire chanteuse comme métier car le chant restera toujours un plaisir mais j’ai écrit quelques chansons en anglais et j’aimerais former un groupe."