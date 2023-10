Assainissement de la décharge de Basse-Wavre : un lourd héritage au passif des Wavriens

3,5 millions d’euros à rembourser à la SPAquE

Après la validation de cette étude de caractérisation, des investigations complémentaires auront encore lieu d’ici la fin de l’année. La bourgmestre espère pouvoir prendre connaissance du plan de gestion et d’assainissement pour mai 2024. Les premiers travaux d’assainissement débuteraient en 2025.

Wavre doit maintenant passer à la caisse et d’abord rembourser le subside wallon accordé à la SPAquE pour l’assainissement de la décharge. “3,5 millions € avec un faible taux d’intérêt, je prends, a encore ajouté Anne Masson. Cette décharge est un très lourd héritage que nous devons maintenant assumer. Malheureusement, nous serons morts depuis longtemps qu’il faudra encore surveiller cette décharge.” Et assumer en plus du remboursement du prêt, la charge les frais annuels de monitoring du site, estimés à ce stade entre 300 000 et 600 000 €, pour de nombreuses décennies.

Benoît Thoreau (Les Engagés) n’a pas pu réagir à cette annonce faite au conseil de mardi. Il nous a cependant indiqué son point de vue : “Après 54 années d’exploitation et encore 32 années pendant lesquels on n’a rien décidé, le processus de l’assainissement de la décharge se met enfin en route. Nous nous félicitons que balayer la poussière sous le tapis semble être une politique faisant partie du passé. Autre bonne nouvelle, l’étude montre que la pollution du site est contenue. Il ne faudra pas extraire les terres de la décharge pour les traiter. L’assainissement se fera in situ avec en plus la mise en place d’un monitoring, à la charge de la Ville, permettant de contrôler l’absence de déperdition de tout agent polluant. La ville de Wavre devra rembourser 3,5 millions d’euros accordés à la SPAquE pour la dépollution du site, avec sans doute un phasage répartissant le montant de manière supportable. Cette décision de remboursement considérant le principe du pollueur payeur est tout à fait normale.”

Pour sa part Christophe Lejeune le chef de File des Écolos se réjouit aussi d’avoir des nouvelles de ce dossier. “Nous ignorons comment la bourgmestre a déjà en sa possession certaines conclusions. Elle envisage, et c’est heureux, une issue moins coûteuse et moins dévastatrice que prévu. Mais cela va quand même coûter de l’argent et comme l’a dit la bourgmestre, la note finale reviendra aux Wavriens. Nous serons attentifs à ce que cette dépollution, que nous réclamons depuis 2006, soit complète. Ce dossier n’a que trop duré.”