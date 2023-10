Faute de financement, l’ASBL "Bras Dessus Bras Dessous" risque de fermer à Rixensart et Nivelles : "cette situation en devient même aberrante"

Depuis sa création, "Bras Dessus Bras Dessous" s’est bien étendue. D’abord à Bruxelles avec de nouvelles implantations à Uccle (2018) et Anderlecht (2020) puis en Wallonie avec Ottignies-Louvain-la-Neuve et Nivelles (2020) ; Walhain et Rixensart (2021) et finalement la Louvière en 2022. Avec toutes ces antennes, l’ASBL accompagne près de 380 aînés. 700 voisins font partie des membres accompagnants et 200 duos sont actuellement formés.

Un goûter mensuel dans l'antenne aclote de Bras Dessus Bras Dessous. ©DR

Mais malheureusement, l’histoire n’est pas si rose pour l’ASBL à vocation sociale. Les quatre antennes wallonnes sont dans une situation financière très critique et deux d’entre elles, à Nivelles et Rixensart, sont menacées de fermeture. Si une solution n’est pas trouvée d’ici fin octobre, les deux lieux devront mettre la clé sous la porte : outre l'impact sur les employés, 95 aînés et 170 voisins perdront dès lors leur accompagnement actuel.

L’équipe lance donc un cri d’alarme au monde politique pour trouver une manière de stabiliser ses finances pour les années à venir. Actuellement, et contrairement à Bruxelles “qui soutient très fortement l’ASBL”, la Wallonie finance l’association à hauteur de 15 %, le reste étant du soutien privé. Une solution moins structurelle et qu’il faut relancer chaque année. "Bras Dessus Bras Dessous" cherche actuellement à mobiliser autour de son projet et alerter les ministres wallons concernés, mais aussi la province : “cette situation en devient même aberrante. Nous manquons de fonds pour soutenir nos antennes existantes et de l’autre côté nous avons des financements privés prêts pour ouvrir ailleurs”.

En attendant, il est toujours possible de soutenir Bras Dessus Bras Dessous via son site internet tout en s’informant sur les activités de l’association.