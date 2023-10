Héléween, la première “prison de fantôme au monde” arrive au Château d’Hélécine

©DR

Après des soirées d’Halloween en 2017, 2018 et 2019, où le succès fut au rendez-vous, cette année, le projet revient sous une nouvelle forme avec Héléween. Fini la promenade dans le parc, à la lueur des lanternes et accompagné des vampires, loups-garous et autres monstres et place à une série de spectacles son et lumière dans l’ensemble du domaine. Le temps de l’évènement, le château d’Hélécine se transforme en la “première prison de fantôme au monde” annonce, enthousiaste, le producteur Olivier Saxe.

Spectacle historique et fantastique sur toute la façade

Au programme, et pour deux représentations par soirs, il y aura quatre spectacles d’Halloween à l’étang, l’orangerie, la cour d’honneur et dans le dôme du château d’Hélécine. “Le château est idéal pour un tel spectacle et pour réaliser les projections et spectacles son et lumière, nous avons fait appel à Drop de Spoon pour la conception artistique, ce sont des anciens de Franco Dragone” explique Olivier Saxe, qui avait déjà organisé les précédentes soirées d’Halloween, avant d’être soutenu par la province du Brabant wallon.

Ainsi, longue de 97 et haute de 27, la façade du château d’Hélécine sera le théâtre d’une représentation sur l’histoire des lieux “des moines prémontrés puis sur les guerres et après on bifurquera vers le fantastique. Le spectacle montrera comment nous sommes passés du monastère au château et maintenant en prison de fantômes”. Le dôme du château sera le clou du spectacle avec une projection immersive à 360° sur les murs et la coupole. On pourra y découvrir les fantômes en pleine révolte, profitant cette période propice aux revenants.

Du côté de l’étang, les visiteurs pourront découvrir un spectacle projeté sur un mur d’eau tandis que la brasserie et la plaine seront éclairées dans le thème d’Halloween. Et pour l’orangerie, des marionnettes assureront l’accueil et donneront les premières indications au public.

Avec cela, Olivier Saxe propose une visite fantastique “unique au monde. À ma connaissance, il n’y a pas d’autres évènements du même type”. Des milliers de visiteurs sont attendus pour cet évènement particulier. Les places sont aux prix de 12 euros pour les adultes et à 8 euros pour les moins de 12 ans. Les visites sont organisées en deux temps et dures, en moyenne, 1 h 30. Il sera possible de se restaurer à la brasserie. Les réservations et le programme complet sont à découvrir sur le site d’Héléween.