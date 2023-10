L’Axisparc, le parc d’affaires guibertin, fête ses vingt ans ce jeudi. Un anniversaire qui sonne comme un réel signe de reconnaissance pour Henri Fischgrund, son initiateur.

C’est en 2001 que, suite à une proposition intéressante, il achète 9 hectares de terres appartenant à des privés les ayant eux-mêmes acquises auprès des sœurs Dominicaines et situées à côté du CTA (Contrôle technique automobile). Elles venaient d’être transformées en terre à bâtir. Se rendant à l’administration communale de Mont-Saint-Guibert, Henri Fischgrund y rencontre feu Jean-François Breuer. Dans un premier temps, le maïeur guibertin se montre quelque peu méfiant.

Mais bien vite, le courant passe entre les deux hommes. Aussi propriétaire de 6 ha, la commune les lui vend également, tandis qu’un propriétaire voisin cède 3 ha supplémentaires. Avec un total de 18 ha, tout est en place pour l’introduction d’un permis d’urbanisme pour l’Axisparc en 2002. Malgré quelques velléités de la ville d’Ottignies-LLN qui va au Conseil d’État avant de se raviser, les premiers coups de pelle sont donnés le 3 janvier 2003.

Les travaux ont commencé en 2003. ©

”Je savais qu’un marché existait, se rappelle l’homme d’affaires ucclois. Nous étions près de l’UCL, mais pas dans le parc scientifique de l’Alma Mater où les gestionnaires étaient assez exigeants avec les locataires potentiels. Ceux-ci devaient être dans la recherche et si possible fondamentale s’ils voulaient louer une surface. À l’Axisparc, nous voulions être libres de prendre n’importe quel locataire”.

Le parc d’affaires guibertin, qui s’est construit là où gambadaient encore des lapins au passage de l’an 2000, s’est cependant entièrement focalisé sur les bureaux et les laboratoires, tout en acceptant rapidement un restaurant, le Sapori del Sud, dont le patron, toujours présent, eut le nez fin.

”Notre réussite s’explique par le fait que nous nous sommes énormément concentrés sur les services. En me rendant à Londres, j’avais constaté que la réussite d’un parc d’affaires s’expliquait aussi par les services offerts aux locataires. En Angleterre, il y a même des cinémas, des golfs. Avec des services et l’organisation d’événements, comme le beach volley, nous tentons de rendre nos locataires heureux afin qu’ils restent sur place”.

D’où aussi le Business center du centre de l’Axisparc, désormais appelé The Gate et géré par le Guibertin Charles Caprasse. Il ne fallait cependant pas l’ériger trop tôt. Afin d’alimenter les services, il fallait attendre que 700 à 800 employés soient sur place.

Président du conseil d’administration de l’Axis Parc Fund, Henri Fischgrund s’occupe aujourd’hui essentiellement de stratégie. Comme à Nivelles, il est présent une fois par semaine sur le site guibertin. “Cela me plaît toujours”, sourit-il, précisant qu’il est aussi encore actif dans une dizaine de sociétés, à la fois comme administrateur et actionnaire.

EN BREF

3 000 emplois sur le site

L’Axisparc représente aujourd’hui plus de 200 entreprises et quelque 3 000 travailleurs. 72 000 m² ont été construits sur un total de 90 000 m². Le long de la N25, les terrains ont été vendus à l’entreprise flamande Vanden Bussche. La première phase de construction de 6 000 m² est terminée. Il reste à construire 12 000 m² pour les deuxième et troisième phases. Tandis qu’à côté de la poste, sur le parking prévu pour la société GSK qui a aujourd’hui revu ses plans, 5 000 m² sont à construire.

Un œil avisé sur le marché des bureaux

En vingt ans, Henri Fischgrund pose aussi un regard avisé sur l’évolution du marché des bureaux. Terminée aujourd’hui la recherche de fortes concentrations. Une personne par 15 m² brut était la norme. GSK avait même prévu 1 personne par 10 m², soit six personnes autour d’une table, ce qui avait nécessité la construction d’escaliers de secours supplémentaires. Après la pandémie, le télétravail se poursuit. Mais il ne s’est pas généralisé. Le changement se marque surtout par l’apparition de zones de cafétéria, de zones de repos, d’endroits permettant de téléphoner à l’aise. Les services ont encore accru leur importance.

Tribeca désormais a la gestion

Depuis février 2019, l’Axis Parc Fund a racheté la plupart des sociétés propriétaires des bâtiments de l’Axisparc, soit 20 sociétés. Ce FIIS (Fonds Immobilier d’Investissement Spécialisé), type de société nouvellement créé en Belgique, est géré par Tribeca, seule société privée dans notre pays à être reconnue comme AIFM. Il possède une durée de vie de dix ans, renouvelable deux fois cinq ans. Dans l’ensemble du parc guibertin, seuls huit bâtiments sur 30 n’appartiennent pas à l’Axis Fund, trois d’entre eux étant la propriété de la société Vanden Bussche.

Un taux d’occupation dépassant 90 %

Avant le Covid, le taux d’occupation des bâtiments de l’Axisparc était de 99 %. Il est descendu à 76 %, avant de remonter, au début de cet automne, à 93 %. “Une chute vertigineuse s’expliquant par la crise financière impliquant une inflation importante. Et donc des compromis à faire”.