Le projet immobilier Brouck’r une nouvelle fois ciblé par un recours devant le Conseil d’État

”Le projet avait fait l’objet d’un recours en annulation et en suspension auprès du Conseil d’État, porté par Inter environnement Bruxelles (IEB), l’Atelier de Recherche et d’action Urbaines (ARAU) et un riverain, se rappelle IEB dans un communiqué. Le 11 avril 2022, la haute juridiction administrative ordonnait la suspension du permis d’urbanisme attaqué, considérant à première vue que les remarques émises lors de l’enquête publique et celles formulées par la Commission royale des Monuments et des Sites ont insuffisamment été prises en compte dans la motivation du permis, spécialement en ce qui concerne le volume contemporain en toiture des façades de la place de Brouckère.” Mais la démolition avait déjà eu lieu. Le permis, lui, a été retiré par la région et un nouveau permis a été introduit et délivré l’été dernier. La nouvelle version supprime l’implantation d’un hôtel et la réhausse prévue au-dessus des façades historiques.

”Si ces modifications atténuent la vocation touristique du projet, les critiques précédemment exprimées restent entières, notamment sur les aspects patrimoniaux (la pratique du façadisme), environnementaux (opération de démolition-reconstruction dont les incidences climatiques n’ont pas été sérieusement étudiées) et sociaux (aucun logement social n’est prévu), déplore l’association IEB. Raisons pour lesquelles, IEB et le riverain ont introduit le 02 octobre 2023 un nouveau recours en annulation contre le projet Brouck’R.”