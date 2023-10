Vu l’augmentation des prix, l’accessibilité au logement va être repensée à l’APIBW : “On ne parvient plus à toucher notre cible”

Jusqu’à présent, l’APIBW mettait à disposition d’un promoteur-investisseur un terrain. Celui-ci construisait des logements et les revendait avec certaines conditions avantageuses pour les jeunes, qui remplissaient des critères au niveau des revenus, de l’âge et de l’appartenance à la jeune province. 40 % des habitations étaient vendues au prix du marché, 30 % avec un prix réduit de 15 % et 30 % avec une diminution de 30 %. Les bénéfices générés par le premier lot servaient à financer les deux autres. Une opportunité pour les jeunes ménages de poursuivre leur vie en Brabant wallon… et les lotissements bénéficiaient d’une certaine mixité.

”Ce modèle a très bien fonctionné mais a atteint ses limites à cause de l’augmentation considérable du prix des matériaux de construction”, explique Jacques Otlet (MR), président de l’APIBW, qui avait annoncé la nouvelle sur CanalZoom récemment.

Avec la hausse des taux d’intérêt des banques, passés de 1 à 4 %, le marché de l’immobilier était à nouveau inaccessible, même dans ces lotissements. “On ne parvient plus à toucher notre cible. On s’en est rendu compte avec le projet du Boischamps à Chastre.”

Depuis plus de dix ans, un projet de ce type était dans les cartons. Un permis d’urbanisme pour 95 logements (61 maisons et 34 appartements) avait d’ailleurs été octroyé en 2021. Mais le chantier n’a pas encore commencé. “Le promoteur-investisseur n’a pas les moyens de financer un tel projet, nous avons donc rompu de commun accord la convention qui nous liait.”

De la location-vente

Le dossier n’est toutefois pas vraiment remis en question. Le permis d’urbanisme est toujours entre les mains de l’APIBW, qui doit juste repenser son fonctionnement. “Nous sommes en pleine réflexion sur le nouveau modèle”, annonce l’Ottintois.

La formule n’est donc pas définitive, elle devra être peaufinée et validée par le conseil d’administration. Il n’empêche que quelques contours sont déjà bien avancés. “On devrait maintenir une part de construction vendue au prix du marché, pour récupérer les investissements.” Ensuite, “il y a les logements pérennes, sur lesquels le promoteur accordera une diminution du prix, par rapport au marché, avec une aide spécifique de notre part.”

Le deuxième modèle sera la location-vente. “Cela permettra aux candidats acquéreur d’échapper à la mise de départ. Car à 28 ou 30 ans, on ne peut pas demander à un ménage de mettre 50 000 ou 60 000 euros d’économie sur la table. C’est impensable alors que les jeunes paient déjà des loyers plus élevés dans le Brabant wallon.”

L’astuce, c’est que le ménage entrerait immédiatement dans le logement neuf sous une forme locative, avec un loyer, pendant 9 ou 10 ans. À la fin de cette période, il est normalement en capacité d’avoir cet apport financier pour obtenir un créd it auprès d’une banque. “Le loyer correspondra plus ou moins aux mensualités du crédit.”

L’APIBW, elle, réalisera un crédit “bullet”. Pendant les 9-10 ans, elle ne remboursera que les charges de l’emprunt… grâce aux loyers reçus.

L’avantage pour les jeunes, c’est qu’ils habitent rapidement dans un logement neuf, qui répond à leurs attentes. Le désavantage, c’est qu’ils continuent à louer un bien…

Logement évolutif

Autre option qui devrait être proposée par l’agence : le logement tremplin. “C’est une maison plus petite, d’environ 250 000 euros, terrain compris. Cela permettra à davantage de personnes de se porter acquéreur. Ce logement pourrait être évolutif, avec la possibilité d’y ajouter une annexe plus tard ou un module, quand les propriétaires en ont les moyens.” L’annexe ou le module préfabriqué serait incluse dans le permis d’urbanisme et le terrain permettrait de tels aménagements.

”Je crois énormément en cette formule de logement tremplin, c’est très intéressant”, commente Jacques Otlet. Il ajoute qu’une réflexion doit encore être menée à ce sujet. “Si le propriétaire revend son bien plus tard et réalise une plus-value, l’APIBW devrait capter une partie de cette plus-value. Cela permettra à l’intercommunale de financer d’autres projets et donc d’aider plus de personnes…”

Toutes ces pistes devront être présentées prochainement au conseil d’administration. Ensuite, il sera temps de le mettre en application. “C’est évidemment dommage que le projet du Boischamp n’ait pas pu avancer plus vite, mais ça nous a permis de nous rendre compte de la réalité et le site de Chastre va nous servir de laboratoire.”

Quand le projet sera bien défini, il sera intégré à un cahier des charges et une procédure sera lancée, d’ici la fin de l’année. “Cela permettra aux entrepreneurs de se porter candidat. Ensuite, nous analyserons les offres. Le lauréat ne sera pas connu avant un an”, estime Jacques Otlet.

Il n’empêche que le chantier pourrait commencer en 2025, vu que le permis est toujours valide.