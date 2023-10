L’ancienne antenne de l’Otan à Court-Saint-Etienne sera démolie ce 12 octobre 2023

Permis qui a donc été octroyé puisque l’antenne sera démolie le jeudi 12 octobre prochain.

"Cette antenne est située dans un périmètre particulièrement sensible englobant une conduite de gaz haute pression, une antenne du réseau Astrid ainsi qu’un réservoir d’eau potable. Plus haute que l’Atomium, elle mesure 162 mètres de haut. Au vu des réalités de ce site, la démolition a été préparée avec une extrême précision pour prévoir la chute, indique, par communiqué, la société Nonet, chargée de la démolition de l’antenne. L’antenne a été reconstituée sur base d’une modélisation d’un nuage de points 3D, à l’aide de drones afin d’appréhender au mieux la structure et la manière de la démolir."

L’explosif plus respectueux de l'environnement

L’entreprise a choisi de procéder au tir à l’explosif pour trois raisons, explique-t-elle : technique plus respectueuse de l’environnement avec un bilan carbone trente fois moins élevé qu’en méthode traditionnelle avec grues, risque réduit pour les opérateurs en hauteur, des nuisances réduites à une journée en termes de durée.

Et la société de poursuivre : "Septante kilos de charges explosives seront placés le jeudi 12 octobre le matin tandis que le tir aura lieu à 15 h 30. Durant cette phase, un périmètre de sécurité sera dressé sur un rayon de 350 mètres autour de la tour pour les personnes non autorisées. La voirie sera fermée durant la journée dès que les explosifs seront installés sur le chantier."