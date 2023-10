Six ans de prison requis contre une femme qui a violé son beau-fils de 15 ans

Il avait en effet entretenu des relations sexuelles à plusieurs reprises avec cette dame, qui avait 20 ans de plus que lui et venait parfois le rejoindre dans sa chambre lorsque son père était absent la nuit.

Sa petite amie lui a conseillé d’en parler à sa mère, ce qu’il a fait. Et le dossier a abouti jeudi devant le tribunal correctionnel, où la prévenue, née en 1987, était poursuivie pour viol d’un mineur de moins de 16 ans et incitation d’un mineur à la débauche.

Sur le banc des prévenus, elle a précisé, comme durant l’enquête, que l’adolescent était demandeur de ces relations... tout en convenant aussi que c’était à elle de lui dire non. Elle ne contestait dès lors pas les préventions de viol. "J’assume les actes que j’ai commis, je regrette énormément ce qui s’est passé", a-t-elle déclaré. En précisant aussi que depuis la révélation des faits, elle a entamé un suivi psychologique pour comprendre comment elle en était arrivée là.

Son avocate a expliqué au tribunal qu’à l’époque des faits, sa cliente traversait une période difficile de sa vie. Elle était un peu perdue, manquait de confiance en elle et n’a pas pu poser les limites. Ce qui a entraîné un dérapage dans une relation où elle s’était toujours sentie davantage l’amie de ses beaux-enfants que l’incarnation pour eux d’une figure maternelle d’autorité.

"On n’est pas dans des actes imposés par la force ou par la ruse, a dès lors plaidé l’avocate. Nous avons une adulte qui aurait dû prendre ses responsabilités face à un adolescent en pleine construction sexuelle, et elle n’a pas eu une position adéquate."

Du côté du ministère public, on a surtout souligné les "quatre mois d’enfer" vécus par l’adolescent, se sentant coupable par rapport à son père, n’osant pas dire non à sa belle-mère abusive, et ne sachant pas à qui parler de cette situation avant la découverte des photos par sa petite copine.

Pour la substitut, il faut vraiment faire comprendre à la prévenue que le mineur n’était pas en demande d’une telle relation.

Sur le plan légal, la question ne se pose d’ailleurs pas : pour le code pénal, il n’y a pas de consentement possible avant 16 ans, et le jeune homme en avait quinze.

Une peine de six ans d’emprisonnement a été requise à titre principal. La substitut n’a toutefois pas fermé la porte à une peine de prison un peu plus légère, mais comprenant une partie d’emprisonnement ferme et des conditions probatoires sur le long terme assortissant le solde.

La défense, elle, a plaidé l’octroi d’un sursis probatoire total, pour que la trentenaire continue son suivi psychologique.

Le jugement sera rendu le 2 novembre.