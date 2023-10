Virginie Maillet et Nathalie Sannikoff, deux élues de l'opposition rejoignent la majorité à Mont-Saint-Guibert

Il s’agit de Virginie Maillet (Tous Ensemble) et de Nathalie Sannikoff (MSG).

La majorité passe donc de 11 à 13 sièges, sur les 19 du conseil communal.

Lors des élections de 2018, Virginie Maillet s’est présentée à la deuxième place sur une nouvelle liste à tendance socialiste, Tous Ensemble, lancée par Michaël Lenchant. Elle obtint le deuxième score avec 66 voix pour 157 à son chef de file qui fut seul élu, mais qui démissionna à la fin du printemps 2019, quelques mois après le scrutin.

De son côté, en 2018, Nathalie Sannikoff était quatrième sur la nouvelle liste lancée par Jean-François Jacques. Elle récolta 123 voix, soit le troisième score de sa formation qui obtint deux élus, son chef de file, et Simon Chavée. Suite au déménagement de ce dernier, elle prêta serment comme conseillère au cours de l’hiver 2019.

Seule représentante de son groupe Tous Ensemble, Virginie Maillet se sentait bien seule au conseil. "Il n’y a plus réellement de groupe. Et je ne remplis pas mon rôle d’opposition . Depuis ma prestation de serment, j’essaie d’être constructive. En 2018, les programmes de certaines listes étaient proches. Et pas mal de choses présentes dans notre programme se sont mises en place. Je me sens en phase avec la politique communale actuelle. J’ai la même vision. Il me semble plus honnête de me positionner de cette manière."

Sera-t-elle candidate sur la future liste ? "Je n’y pense pas. Je suis plutôt dans une dynamique de travail. Nous avons encore des projets à concrétiser."

Ayant lancé la liste en 2018, Michaël Lenchant (Tous Ensemble) réagit: "Je suis content qu’elle confirme son intérêt pour la chose publique. C’est une femme qui s’intéresse aux gens avec sincérité et justesse. Elle possède une réelle expérience de la vie. Elle est investie et humaine. Autant de belles qualités pour faire de la politique. J’espère que la liste du bourgmestre lui laissera une place lui permettant d’exprimer ses belles idées. Quant à notre liste, elle s’éteindra tout naturellement."

De son côté, Nathalie Sannikoff déserte MSG et son chef de file, Jean-François Jacques qui, à l’étranger, n’était pas contactable. "Je quitte ma liste pour de simples convictions personnelles. Depuis que j’ai prêté serment, les valeurs et la dynamique de travail de MSG Co-Hé-sion correspondent mieux à ma vision de la politique communale."

Elle n’a jamais pensé démissionner. "Les gens ont voté pour moi. J’ai l’impression de mener certains projets. D’ailleurs, le projet de ma liste MSG rejoint fortement la liste majoritaire. Démissionner n’était donc pas une bonne idée."

Quant à sa future présence sur la liste MSG CO-Hé-sion en 2024, "on n’y est pas encore. Je termine, et puis on verra."

"Des ralliements naturels"

Bourgmestre et chef de file de la liste MSG Co-Hé-sion, Julien Breuer précise que ces ralliements se sont réalisés tout naturellement. "Suite aux conseils et aux “après conseils”, tout le monde se connaît. Les contacts étaient positifs. Nous nous sommes rapprochés à ces moments. Dans les faits, elles n’ont jamais été dans l’opposition. Elles ont toujours présenté un esprit constructif. Leur arrivée est positive pour tout le monde."

De son côté, l’échevine Sophie Dehaut, membre des Engagés, en profite pour couper court aux bruits l’envoyant du côté du MR. "Depuis 15 ans, les mêmes bruits vont et viennent. Si un jour je dois changer de parti, j’en informerai moi-même la presse. Mais, en vue du scrutin de 2024, je n’ai eu de contacts ni avec Les Engagés, ni avec le MR, ni avec Écolo..."