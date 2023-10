La Maison du Cormoran à Louvain-la-Neuve a trouvé ses sauveurs : "c'était difficilement envisageable d’imaginer la fin de cette belle histoire"

Une nouvelle page se tourne aujourd’hui pour ce magasin de jouets et jeux de société légendaire. Trois amis néo-louvanistes passionnés de jeux de société, ont décidé de reprendre le flambeau. Pascal Martin, conseiller bancaire, Marc Servais, chargé de projets durables à l’UCLouvain, et Michaël Awad, qui y travaillait depuis 2007. "C’était difficilement envisageable pour moi d’imaginer la fin de cette belle histoire. J’ai eu envie de tenter l’aventure mais je n’avais pas envie de le faire seul. J’ai discuté avec ces deux amis qui ont très vite adhéré au projet, explique ce dernier. Pour fêter cette reprise et remercier notre clientèle fidèle, nous organisons une journée festive ce samedi 7 octobre, avec au programme des contes (en partenariat avec le Terrain d’aventures de LLN), des bricolages, des grimages… et une remise de 10% sur tout le stock (hors livres). Cette journée festive se terminera par un apéro festif pour nos clients, fournisseurs et amis."

Du changement dans l’air

Reste maintenant à donner un nouveau souffle au magasin – qui connaîtra sous peu quelques changements -, et à permettre à ce Cormoran de redéployer ses ailes. "Nous avons hâte présenter nos coups de cœur, nos trouvailles et notre espace réaménagé. Nous allons également lancer des soirées jeux mensuelles qui auront lieu au sein du magasin", poursuit le repreneur Michaël Awad.

Notez aussi que l’annuelle journée jeux avec visite du grand Saint se déroulera quant à elle le samedi 4 novembre 2023.

La Maison du Cormoran, Galeries Saint Hubert, rue des Wallons 8 à Louvain-la-Neuve