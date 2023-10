Le Guibertin Jean-Luc Rochet contre la ministre Verlinden pour défendre son brevet relatif à la sécurité des citoyens

Be Alert a été lancé par le gouvernement fédéral en 2014, bien après HSS. Jean-Luc Rochet avait alors attaqué l'État en 2016 pour contrefaçon, il n'avait pas obtenu pas obtenu gain de cause, le juge disant que ce brevet ne serait jamais délivré.

L'attaque du brevet du seul chef du ministre?

En mai 2020, le ministre de l'Intérieur Peter De Crem a attaqué le brevet HSS à l'Office des Brevets Européens à Munich sur la portée européenne. "J'ai perdu, ils ont notamment utilisé mes documents à l'intérieur de mon site pour dire que cela existait avant. je me suis pourvu en appel, indique Jean-Luc Rochet. L'importance est de savoir si c'est vraiment l'Etat Belge, une commission représentative, qui a décidé et engagé la procédure."

Jean-Luc Rochet demande en 2022 à l'administration Verlinden, qui a pris cette décision, quelle commission et pourquoi. Le cabinet refuse l'accès à ces informations. Jean-Luc Rochet fait une démarche à la CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs). Il obtient un avis favorable le 4 octobre 2022. Le cabinet continue à refuser malgré l'avis favorable. Le 19 décembre 2022, Jean-Luc Rochet introduit un recours au Conseil d'État, en urgence, l'urgence est rejetée mais le recours continue sur le fond. "J'ai demandé au Conseil d'État à obtenir les documents indiquant pourquoi ce brevet a été attaqué et par qui. Ce brevet a été accepté au Canada en 2023, en 2016 aux États-Unis, en Europe en août 2019, en Inde en 2022. Je me suis rendu compte en septembre que l'attaque du brevet était du seul chef du ministre de l'Intérieur. Qu'aucune décision n'avait été prise en commission du parlement. Or, que toutes les questions sur Be Alert se posent au Parlement."

À lire aussi

Modifications du projet de loi

La ministre Verlinden a déposé un projet de loi limitant l'accès aux données. "Il a été approuvé le 20 septembre 2023 en commission de l'Intérieur. J'ai fait un référé en urgence devant le conseil d'État le 29 septembre 2023. Si la loi est votée, l'article 6 de la proposition de loi m'empêcherait purement et simplement l'accès aux informations à travers une nouvelle procédure, même si le Conseil d'État me donnait raison."

Le Guibertin décide de prévenir tous les parlementaires avec l'aide de Transparencia le 4 octobre. "J'ai été entendu puisque la loi n'a pas été votée ce jeudi, notamment pour modifications de l'article 6. Mon objectif est qu'une décision soit prise pour annuler l'attaque de mon brevet et de pouvoir construire construire un beau projet ensemble", avait-il indiqué aux parlementaires.

Jean-Luc Rochet a aussi introduit une requête en extrême urgence au Conseil d'Etat pour "c onflit d'intérêts et mensonge manifeste de la ministre en commission du parlement par mise en oeuvre d'une loi à son service, signale-t-il. En commission du parlement, elle devait informer ses collègues qu'une procédure était en cours au Conseil d'État à son encontre relative à ma demande d'accès aux documents. Elle devait en faire part lorsqu'elle a proposé le projet de loi".

Les plaidoiries au Conseil d'État ont eu lieu ce vendredi 6 octobre.