L’incroyable essor du padel dans la Jeune province : “le Brabant wallon était pionnier en 2015”

À lire aussi

Ces neuf terrains s’ajoutent aux déjà nombreux existants en territoire brabançon wallon. Ce nouveau sport connaît un essor sans précédent dans la Jeune province, surtout depuis que, en 2015, la province du Brabant wallon subventionne la création de terrains de padel publics à hauteur de 70 à 75 % du budget. La Province a ainsi financé les communes pour 2,25 millions d’euros en quelques années, ce qui a permis la construction de 31 terrains, de trois couvertures de terrains existants et la création de deux terrains couverts. “En 2015, le padel était un sport inconnu chez nous. Il n’y avait qu’un terrain couvert à Waterloo. Et c’est suite à un voyage en Espagne (pays où le padel est roi, NdlR) que je suis revenu le proposer au collège provincial”, témoigne le député provincial en charge des Sports Marc Bastin (MR).

La terrasse du Tero Padel Club à Waterloo. ©NICOLAS COULON / CROLLE AGENCY

À lire aussi

Accessible, similaire au tennis en certains points, ce sport permet de s’amuser malgré la différence de niveau ou une faible technique. “Le Brabant wallon était pionnier en 2015. Je suis encore contacté par des clubs privés hors de la Province qui veulent se lancer”, poursuit le libéral. Le secteur privé s’intéresse lui aussi de plus en plus à ce sport, comme on peut le voir avec le projet Tero. Le groupe ouvrira d’ailleurs de clubs de padel à Wavre, Liège et Namur dès l’année prochaine. Soit une cinquantaine de nouveaux terrains dans le sud du pays.

À lire aussi

Tennis et padel, le mariage heureux

Avec un tel engouement, le padel fait de plus en plus d’adeptes. En moins d’un mois, le Tero Padel Club compte déjà plus de 200 membres. Au détriment du tennis ? Pour Marc Bastin, il est donc normal que le padel prend la place d’autres sports et surtout celui dont il est issu, le tennis. Le député provincial l’avoue : lui-même a arrêté le tennis pour le padel. “J’ai vu l’évolution depuis 2015. Au début, c’était plutôt des personnes plus âgées qui se remettaient au sport. Aujourd’hui, ce sont des plus jeunes”.

Pour le président de l’Association francophone de tennis (AFT) Pierre Crevits, le padel ne nuit pas au tennis. Ce sont deux sports qui “se développant main dans la main”. Pour preuve, le padel a été intégré dans l’AFT dès le début afin de renforcer le noyau de joueur et réaliser des économies d’échelle (sous le nom d’AFT Padel). Pierre Crevits parle même de “complémentarité” entre les deux sports : “le padel a un côté plus ludique que le tennis et on remarque que le padel permet de faire revenir des anciens joueurs de tennis et dans l’autre sens, le tennis crée des nouveaux joueurs de padel”.

Dans les chiffres, le combo padel/tennis semble d’ailleurs connaître un certain succès. Les clubs qui proposent ces deux sports voient leur nombre d’affiliés croître, pour les deux sports. En 2023, l’AFT compte 27 clubs affiliés : huit exclusivement pour le padel, huit mixtes et onze pour le tennis. Le Brabant wallon et la région de Bruxelles Capitale comptabilisent près de 27 000 membres, dont 800 affiliés pour les clubs de padel exclusifs.