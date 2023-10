Un tapage "jusqu'à 4h du matin" : des riverains de Sart-Dames-Avelines se plaignent de la fête organisée par le club de volley

"Est-ce logique de donner des accords pour faire un tel vacarme ? On était à plus de 90 décibels dans les maisons, s’est indigné le conseiller communal. N’y a-t-il pas moyen aussi d’avertir les gens à l’avance, si on prend de tels arrêtés de police ?"

"Le collège en prend acte"

Le bourgmestre Emmanuel Burton a répondu que les autorisations étaient données pour toutes les festivités locales dans un "système de confiance". C’était d’autant le cas pour cette fête particulière que le club de volley est une association qui fonctionne bien, et qui contribue à faire vivre le complexe sportif.

"Qu’il y ait eu des débordements, je ne peux pas en disconvenir, a commenté le maïeur. Le collège en prend acte, et transfère le courrier à la Régie communale autonome qui gère le complexe, ainsi qu’aux responsables du volley."

"C’est aussi ça, la vie du village"

Quant à avertir les riverains de la manifestation, les responsables du club ont indiqué l’avoir fait. Et le conseiller EPV a confirmé avoir trouvé un document dans sa boîte aux lettres, mais le lendemain de l’événement… L’objectif de la commune est surtout de trouver des solutions pour les prochaines fois, et un juste milieu entre le plaisir des participants à la fête et la tranquillité des riverains.

"Maintenant, j’ai quand même une petite remarque générale, a prolongé Emmanuel Burton pour sortir du cas particulier. Des plaintes, j’en reçois de plus en plus concernant les fêtes de village. Certains disent même que ce serait mieux si je n’étais pas là, parce qu’on pourrait supprimer les fêtes de village… Mais c’est quelques jours par an, même si ces derniers temps, il y a eu plusieurs fêtes dans un temps rapproché à Sart avec la fête de la musique, fête des Avelines, un anniversaire, la foire agricole… Mais sur 365 jours, ça ne fait pas grand-chose. C’est aussi ça, la vie du village. Il faut mettre le curseur au bon endroit, mais il est important que les gens puissent vivre des activités agréables dans notre commune."