Les sportifs n’auront plus à se doucher à l’eau froide. En cause, les travaux relatfis au renouvellement des sanitaires et de toute la tuyauterie qui ont pris quelques retards et qui sont presque terminés.

"Désormais, alors que la température actuelle est réglée à 36°, celle-ci sera adaptée en fonction des températures extérieures, hiver ou été", précise Jean-Yves Mercier, le directeur de l’infrastructure guibertine.