Le gîte de l'Ourchet, nouveau havre de paix dans l'est du Brabant wallon

Un gîte dans l'est du Brabant wallon, dans une petite commune rurale, cela intéresse un large public ? "Nous avons connu un été de folie avec des réservations qui se sont enchaînées sans pause. Mais quel bonheur! Ce mois à venir est lui aussi quasiment complet et novembre se remplit très vite. Le public ? Beaucoup de familles et des personnes de la ville qui viennent chez nous, au gîte de l'Ourchet (NDLR : du nom de la rue) car ils souhaitent se dépayser. Certains sont là pour juste profiter des lieux, d'autres pour visiter les alentours également. On a aussi des voyages d'affaires. Ils apprécient le faire d'être en plein milieu de la campagne et puis la piscine, forcément, qui a un très gros succès."

Depuis l'ouverture, Laeticia et Rémy se donnent à 100% pour accueillir comme il se doit leurs voyageurs afin qu'ils n'aient plus qu'à poser leurs valises et profiter. Le gîte peut accueillir jusqu'à six personnes, avec un accès direct depuis le salon. Un cocon avec piscine intérieure chauffée à 30 degrés toute l'année, feu ouvert et kicker. L'entrée est privative et donne accès sur le salon. Il y a une grande cuisine avec une large baie vitrée qui donne vue sur le jardin où il y a un barbecue, au gaz et au charbon. Depuis le salon, un escalier donner accès direct à la piscine où il y a également un petit salon TV, un vestiaire, douche et toilette! À l'étage, deux chambres, une salle-de-bain. "Avant de nous lancer, nous avons eu beaucoup de contacts avec des propriétaires de Airbnb et bien sûr avec la société elle-même pour avoir toutes les réponses à nos questions. Nous avons de bons échanges avec un autre gîte d'Orp et l'hôtel Koru lorsqu’eux ou nous sommes complets."

Le tourisme et le logement dans l'est du Brabant wallon a désormais du répondant. "On est repris dans Gîtes de Wallonie et nous allons voir avec la Province du Brabant wallon les différentes possibilités de promotion."

Le gîte de l'Ourchet est présent sur Facebook, Instagram et Airbnb, et joignable au 0479 050 644 ou via laeticia0306@gmail.com