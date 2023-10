Mont-Saint-Guibert : "Il faut reconnaître que le marché ne fonctionne pas très bien"

"Les maraîchers ont préféré retourner au centre du village", constate le bourgmestre guibertin, Julien Breuer. "Depuis, la moitié d’entre eux ne vient plus! Il faut reconnaître que le marché ne fonctionne pas très bien. Et s’il ne fonctionne pas bien, il y a moins de maraîchers. Et moins de maraîchers implique moins de clients…"

Aujourd’hui, à part un boulanger et un fromager, très peu d’échoppes sont encore présentes. "La viabilité d’un marché dans une petite commune est toujours problématique" , conclut malheureusement le maïeur de la cité du perron.