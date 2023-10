Toujours du rififi autour du projet de la nouvelle bibliothèque dans le centre d'Ittre

La légalité du projet mise en doute

L'opposition Ittre Citoyen et PACTE, farouchement contre ce projet, ne l'entendent pas de cette oreille. Claude Debrulle (PACTE) s'interroge: "Pourquoi engager cette action et une dépense supplémentaire dans un débat sur la légalité d'une décision du gouvernement wallon? A fortiori si cette légalité est prima facie tout à fait contestable. Dans le recours introduit, cinq moyens ont été évoqués. Parmi ceux-ci, l'un porte sur l'absence de participation, légalement obligatoire, de l'Agence wallonne du Patrimoine à la délibération de la commission d'avis sur le recours. Un autre est une violation du décret de la Région wallonne du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. En l'occurrence, celui-ci n'a pas été activé alors que le projet prévoit la démolition du mur et de la haie épaisse bordant la parcelle de la construction et un élargissement du trottoir. Il nous semble que ces deux éléments d'illégalité sont suffisants pour déboucher sur une cassation par le Conseil d'État. Plutôt que de dépenser de l'argent destiné à un échec, pourquoi ne pas se tourner vers le gouvernement wallon, lui demander de retirer son projet de permis affecté de ses moyens de cassation et de reprendre la procédure ?"

Du côté de Ittre Citoyen, Hélène de Schoutheete poursuit : "Effectivement, la légalité du permis est remise gravement en cause sur ces points. La requête en suspension n'est plus d'actualité, mais elle peut intervenir à tout moment si le cahier des charges est finalisé après un passage au conseil communal. Que va-t-il se passer si le collège continue dans la voie de la réalisation des travaux, que le marché est attribué, qu'un entrepreneur s'engage dans des travaux et que le Conseil d'État décide de suspendre ces travaux? Et si le permis est annulé, quelle sera l'attitude du collège? Quelles sont les indemnités qu'il va devoir payer? Quels vont être les recours de l'entrepreneur contre la commune? Nous proposons de retirer ce permis pour le réintroduire de manière irréprochable afin de continuer ce projet tout en minimisant les risques pour la commune, ou alors, de mettre le projet en pause et de voir comment nous pourrions nous mettre tous autour d'un projet qui serait accepté par une plus grande partie de la population."