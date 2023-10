À vos agendas : la 9e Chasse au Trésor débarque à l’Abbaye de Villers-la-Ville

©DR

Pour résoudre l’énigme, les cinq sens et l’esprit de déduction des chasseurs sont mis à contribution. Grâce à une série d’épreuves mises en scène par des artistes, des animateurs et des personnages échappés d’un conte de fées, découvrez la cachette du trésor tant convoité de l’abbaye.

Pour cette 9e édition, il sera question d’un abbé magnanime, d’un calice rempli de vin et… d’une araignée ! Mais que les personnes souffrant d’arachnophobie se rassurent : malgré son aspect rebutant, ses huit pattes velues, ses huit yeux et ses redoutables crochets, l’animal a un cœur d’or. On pourrait même dire que c’est une fine mouche…

Six créneaux horaires sont prévus ce samedi 14 octobre : 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h et 20h30. La partie dure environ 1 h 30 et un bar et petite restauration attendent les chasseurs de tout âge. Prix : 10€ pour les adultes et 6€pour 6 à 12 ans. Réservation obligatoire sur le site de l’Abbaye.