Avec d'autres villes d'Europe, Grez-Doiceau veut créer un itinéraire culturel autour des festivités de la Saint-Georges

L’ancienne maison communale a été transformée en un petit musée sans parler de monuments éphémères réalisés par les élèves des écoles primaires de l’entité. Tout est pensé et dédié au Dragon: depuis l’accueil à la maison communale, en passant par le logo de la commune ou les tasses et autres drapeaux et flocages présents aux 4 coins de la commune. Un film réalisé par la ville de Beesel montre ce qui se passe dans les autres villes qui fêtent St Georges et le Dragon, y compris à Grez-Doiceau.

"Grez-Doiceau et ses habitants peuvent être fiers de participer à ce futur réseau européen du Dragon et de la Saint-Georges !"

Beesel, fidèle au dragon depuis 1736

Car c’est bien de cela qu’il s’agit, mettre Grez-Doiceau sur la route de l’Europe. En avril 2022 lors de la St-Georges grézienne, six représentants et ambassadeurs de la commune de Beesel (Limbourg néerlandais) et de la Fondation "Draaksteken" (lisez: signe du dragon) avaient suivi toutes les festivités gréziennes de la Saint Georges dans les moindres détails.

"L’objectif de la visite et des échanges avaient porté sur la volonté de mieux se connaître et de rencontrer d’autres communes qui fêtent la St Georges en Europe, le but étant de créer un réseau européen des communes qui fêtent le combat entre St Georges et le Dragon", dixit Pascal Goergen échevin en charge des partenariats internationaux.

S’en est suivi un tournage de notre Saint-Georges en avril 2023 et l’invitation de la ville de Beesel à participer à leur Saint-Georges cet été, la dernière édition ayant eu lieu en 2016. La légende de Saint Georges et du dragon est entretenue à Beesel depuis 1736. En, effet, une fois tous les sept ans, tout Beesel est dominé par cette ancienne lutte entre le bien et le mal. Il s’agissait autrefois d’une courte pièce théâtrale jouée par quelques personnes ; il s’agit aujourd’hui d’un spectacle en plein air qui se déroule en six représentations avec près de 500 figurants. Le public avoisine les 15 000 personnes. Un véritable spectacle haut en couleur.

Reconnaissance d’un itinéraire culturel par le Conseil de l’Europe

Et Pascal Goergen de continuer: "Avec ma collègue Julie Roméra et l’office du Tourisme, nous sommes allés en délégation à Beesel pour voir leur spectacle et rencontrer d’autres maires et organisateurs de la Saint-Georges en Europe. Avec la ville hôte Beesel (Pays-Bas), Furth im Wald (Allemagne), MontBlanc (Espagne) et Monçao (Portugal), nous avons signé une lettre d’intention pour créer un itinéraire culturel européen de la Saint-Georges et du Dragon. Cette dénomination à acquérir, à l’instar de la route des Vikings, de la route des contes de fées ou de l’itinéraire européen des villes thermales historiques,. tout cela nécessite un travail important des différentes villes et communes partenaires pour pouvoir défendre notre candidature auprès du Conseil de l’Europe. De nouvelles réunions sont prévues dès le mois prochain pour commencer à rédiger l’acte de candidature".