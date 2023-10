Ce 15 octobre, une journée consacrée à la Forêt de Soignes :"un moyen de présenter aux promeneurs la beauté, mais aussi la vulnérabilité de la Forêt"

"Cette journée est organisée par la Fondation Forêt de Soignes", explique David Kuborn, son président, avec le soutien de Bruxelles Environnement, Agentschap Natuur en Bos et du Département de la Nature et des Forêts. "La Fondation joue un rôle de coordination entre les trois gestionnaires de la forêt", qui s’étend entre les régions wallonne, flamande et bruxelloise. "Nous mettons la petite goutte d’huile qui leur permet de bien travailler ensemble, mais aussi avec les associations impliquées dans la forêt. On veille, par exemple, à ce que les panneaux soient partout les mêmes", poursuit-il.

"La forêt est très morcelée"

"Nous voyons cette journée comme un moyen de présenter aux promeneurs la beauté, mais aussi la vulnérabilité de la Forêt de Soignes. Le but est que chacun puisse se dire: “Je suis un avant tout un visiteur dans la maison des chevreuils”".

Car le chevreuil est l’animal emblématique de la forêt. "Il y a eu un effondrement important de la population autour de 2013-2014,

raconte David Kuborn. Avant ces années-là, lorsqu’on arpentait la forêt, on rencontrait en moyenne 1,7 chevreuil par kilomètre parcouru. En 2023, c’est seulement 0,3. Aujourd’hui, la population est assez stable, mais on essaie de comprendre les raisons de cet effondrement. Et l’une des causes est probablement la forte fréquentation, la Forêt de Soignes étant un lieu de balade très populaire."

Classée au patrimoine mondial de l’Unesco et zone Natura 2000, la forêt a longtemps été désertée par certaines espèces. Depuis quelques années, des efforts sont fournis par les trois régions pour la repeupler. La construction de passerelles pour les animaux au-dessus des routes et lignes de chemin de fer en est une manifestation: "La forêt est très morcelée, mais les efforts de reconnexion entre les différentes parcelles semblent payer, constate le directeur de la Fédération. On n’avait plus de blaireaux depuis longtemps en Forêt de Soignes, mais ils reviennent progressivement, les sangliers aussi…"