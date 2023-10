Cyclistes roulant trop vite sur le Ravel de Nivelles : le commissaire rappelle que la vitesse est limitée à 30 km/h

Laurie Semaille (MR) a demandé mardi soir quelle action peut mener la police dans ce domaine, sachant qu’il est régulier que des piétons se fassent hurler dessus par certains "sportifs" qui se croient sur un vélodrome.

Le commissaire divisionnaire Pascal Neyman a précisé qu’il existe une vitesse maximale sur le Ravel: elle est fixée à 30 km/h. Et le service de prévention de la police Nivelles-Genappe y va faire un tour régulièrement, puisque des agents patrouillent aussi à vélo dans la zone. Mais ils ne sont évidemment pas sur le Ravel en permanence…

Un temps, on avait évoqué le placement, en collaboration avec la Région wallonne, de radars préventifs fixes le long de ce Ravel. Les cyclistes auraient pu voir à quelle vitesse ils filent au milieu des gens qui se baladent avec des enfants ou des chiens. Mais le projet n’a finalement pas abouti.

Ce qui est envisagé aujourd’hui, ce sont des affiches à apposer aux entrées principales de ce qui doit rester un réseau de voies lentes.

On y rappellera notamment la limitation de vitesse à 30 km/h. Mais pour le chef de zone, qui fait un parallèle avec la situation sur la RN25 où des tracteurs peuvent circuler en même temps que des voitures roulant à 120km/h, ce seuil légal est déjà fort élevé vu la différence de vitesse entre un marcheur et un cycliste. Pour lui, une limite fixée à 10 ou 15 km/h serait plus pertinente.

Selon Pascal Rigot (Écolo), ce n’est pas qu’à la vitesse excessive qu’il faut sensibiliser les utilisateurs du Ravel, mais à la cohabitation en général. Ce dont a convenu Louison Renault (PluS): il n’est pas rare non plus que les cyclistes utilisant une sonnette pour ne pas insécuriser les piétons se fassent houspiller par ceux-ci. Ni que les propriétaires de chiens "oublient" l’utilisation de la laisse.

"La bande en graviers aménagée pour les joggeurs est aussi jonchée de déjections canines", a ajouté le bourgmestre Pierre Huart.

Bref, il y a du boulot en matière de sensibilisation !